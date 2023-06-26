《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國審計署今日向全國人大常委會報告

２０２２年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。報告顯示，２０２２年，中央一般公共

預算收入總量１０﹒７５萬億元（人民幣．下同）、支出總量１３﹒４萬億元，赤字２﹒６５萬

億元，與預算持平。

國家發改委管理分配中央財政投資６４００億元，其中安排中央本級支出１４６７﹒５億元

，對地方轉移支付４９３２﹒５億元，主要投向糧食安全、能源安全和產業鏈供應鏈安全等領域

。



＊存在利用部門職權違規牟利等問題金額超６億＊



在中央部門預算執行方面，２０２２年，重點審計的４１個部門及所屬１８８家單位收到的

財政預算撥款２２８５﹒５９億元，發現各類問題金額１０９﹒８５億元，審計結果表明，部門

本級預算執行總體相對規範，但所屬單位仍問題多發。存在利用部門職權或行業資源違規牟利、

收費或轉嫁攤派等問題，金額達６﹒１９億元。



＊審計發現失業補助被蠶食等問題＊



在促進就業資金審計方面，審計署重點審計了２４省市和新疆生產建設兵團８３個地區，發

現穩崗補貼被勞務派遣公司滯留截留和騙取等現象，此外，還存在部分地方職業技能培訓弄虛作

假；以及失業補助被蠶食等問題。

在住房租賃資金審計方面，發現違規利用公租房抵押融資的問題，涉及金額１５７﹒５億元

。

審計署還對城鄉義務教育補助經費進行了審計，發現７省教育部門及４５所學校違規收取贊

助款１０﹒０５億元。４省３０８所學校違規收取補課費、強制學生購買電腦等９１３１﹒２萬

元。７省１０所民辦學校實際控制人通過違規分紅、關聯交易等轉移學校資金９﹒４２億元。

在鄉村振興方面，部分項目出現經營虧損、種養殖成活率低及設施閒置廢棄等問題，涉及幫

扶資金７１﹒７２億元。

