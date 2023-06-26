《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》美國司法部日前宣布以涉嫌生產銷售涉芬

太尼化學前體為由起訴中國企業和公民，中國商務部回應稱，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主

義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法制販及濫用發揮了重要作用

。美方採用「釣魚執法」方式，非法獲取所謂「證據」，起訴中國企業，是典型的單邊霸凌行徑

，中方對此堅決反對，強烈譴責，並將堅定維護中國企業合法權益。

