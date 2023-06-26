《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



打造「世界工廠實驗室」 追求科技自立自強

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界潮流，浩浩蕩蕩。在全球製造業上一輪轉移浪潮中，廣東東莞成為聞名中外的「世界工廠」

，留下「東莞塞車，全球缺貨」的美談。新時代，全球新一輪科技變革浪潮方興未艾，以傳統製

造業立身的東莞面臨著向何處去的問題。



深化債券註冊制改革，債市步入量質併重新階段

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監日前發布《關於深化債券註冊制改革的指導意見》和《關於註冊制下提高中介機構債券業

務執業質量的指導意見》，加快完善公司（企業）債券制度規則體系，持續推進審核註冊工作制

度化、規範化和透明化。



「降息」靴子落地，財政政策有望接續發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著「降息」靴子落地，市場對財政增量政策的關注和期待增多。日前，財政部等三部門公告新

能源汽車車輛購置稅減免政策，也表明新一輪穩經濟政策舉措中，財稅政策不會缺席。





《上海證券報》



公司債、企業債業務評價工作啟動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記者從監管部門獲悉，公司債、企業債業務評價工作已作好了安排，正在推進當中。下一步，中

證監將進一步完善債券註冊制全流程基礎制度安排，提高債券審核註冊工作效率和可預期性。



滬市公司半年報預約披露時間表出爐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

滬市公司２０２３年半年報預約披露時間表昨日出爐。康緣藥業拔得頭籌，將於７月１３日拉開

滬市半年報披露季的序幕。緊隨其後，博邁科將於７月２２日「交卷」。



經濟修復仍需貨幣政策保駕護航

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，穩健的貨幣政策精准有力，節奏總體平穩、張弛有度。分析認為，下半年，貨幣政策

將持續發力，降準降息均有落地可能。此外，財政政策、產業政策、就業政策等將與貨幣政策協

同發力，共同推動經濟持續回升向好。（ｌｃ）





《證券時報》



「端午經濟」釋放消費活力，新老業態各顯其能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

經文旅部數據中心綜合測算，今年端午假期全國國內旅遊出遊１﹒０６億人次，同比增長

３２﹒３％，恢復至２０１９年同期的１１２﹒８％；實現國內旅遊收入３７３﹒１０億元人民

幣，同比增長４４﹒５％，恢復至２０１９年同期的９４﹒９％。



上市公司「中考」揭榜在即，４９家預告超八成預喜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

滬市２０２３年半年報預約披露時間表已出爐。根據預約披露時間表，康緣藥業預計拔得滬市

２０２３年半年報披露頭籌，將於７月１３日披露半年報。博邁科緊隨其後，將於７月２２日披

露半年報。



發揮財稅政策作用，推動中小企業數字化轉型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，財政部、工信部發布《關於開展中小企業數字化轉型城市試點工作的通知》，擬於

２０２３－２０２５年分３批組織開展中小企業數字化轉型城市試點工作。其中提出，中央財政

對試點城市給予定額獎勵。（ｌｃ）

