《鍾之日記》６月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



假期結束後首個交易日，隨著外圍震盪不止，鄰國俄羅斯險些變天，滬深股市今早明確拉跌

，期間科技股跌勢加劇，滬指跌幅一度擴大至１﹒４％，惟午收前部分修復，不過午後ＡＩＧＣ

等概念股沽壓放大，連帶知識產權、信息安全、雲遊戲、雲計算、智慧政務等概念都錄得５％以

上的跌幅，滬指再倒頭下跌，終收跌１﹒４８％報３１５０﹒６２點，盤中低見３１４４﹒２５

點，是自１月５日以來的指數新低。接近６月底，滬指暫連續四日下跌，累計跌幅達到３﹒７％

，「五窮六絕」恐將應驗。

淡市拖累交投，兩市成交９７７３億元人民幣，比起假期前最後一個交易日（２１日）少

４﹒４％，跌出萬億關口。

消費疲勢亦可能是拖累大市氣氛的原因之一，中國文旅部數據指今年端午假期國內旅遊收入

同比增長４４﹒５％，但只有２０１９年同期的９４﹒９％，反映在當局全面放開疫情管控後，

旅遊旺季表現仍輸疫情爆發之前，消費復甦乏力。



＊恒指早段坐過山車，午後維持頹勢＊



恒指今日延續上周五（２３日）的跌勢，低開４４點報１８８４５，開市初段曾倒升逾

１１０點至１９００１，惟之後未能承接升勢，曾倒跌逾１００點至１８７６７，半日跌２７點

，報１８８６２。午後大部分科技股仍然乏力，內房股亦未能上揚，恒指跌勢雖然未有擴大，但

走勢繼續軟弱，最終尚未能收復１９０００關，並且連續第５個交易日低收。

恒指全日收報１８７９４，跌９５點或跌０﹒５１％，主板成交８３８﹒０５億元。國企指

數報６３７２，跌２２點或跌０﹒３５％。恒生科技指數報３８７２，跌６點或跌０﹒１７％。



＊京東、阿里連跌五日＊



據內媒報道，京東集團（０９６１８）將成立創新零售部，整合七鮮、拼拼等業務成為獨立

業務單元，由原先負責京東國際的閆小兵擔任負責人，向京東集團首席執行官許冉匯報。至於原

京東零售技術研發與數據中心負責人、集團副總裁顏偉鵬目前已經離職，由旗下的交易服務研發

部負責人尚鑫接任。今年初，京東零售首席執行官辛利軍在年會提出２０２３年四大必贏之戰，

即下沉市場、供應鏈中台建設、開放生態建設以及同城業務，而創新零售部這一新業務主要將深

入零售線下業務布局，探索創新模式。

另外阿里巴巴（０９９８８）旗下零售平台盒馬鮮生最快未來兩周申請分拆上市，預計最快

１１月中旬ＩＰＯ，實際上市時間表視乎市況而定。內媒《澎湃新聞》引述盒馬鮮生回應指不予

置評。阿里巴巴主席兼首席執行官張勇今年３月宣布啟動「１＋６＋Ｎ」組織變革，設立阿里雲

智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司

，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

惟京東、阿里連跌５日，前者今日挫２﹒９％，後者跌近１％。



＊再增違約房企，三支箭政策失色＊



端午過後內地房地產業再傳出壞消息，新增兩家企業無力兌付境外債務，分別為河南龍頭房

企建業地產（００８３２）和四川龍頭房企領地控股（０６９９９），進一步印證中國當局為支

持房企融資所推出的「三支箭」，仍然無法解決房地產行業的困境，上述兩家企業都出現新樓銷

售腰斬的問題，如果房子降價甚至賣不出去，問題房企就無法進入正常運營的周轉循環。

建業地產現價升１﹒６％，領地控股則跌１﹒８％。

內房風險甚至可能傳導至本港一手樓市，由內地兩家違約房企合景泰富（０１８１３）與龍

光集團（０３３８０）合作發展的鴨脷洲豪宅項目凱玥，恐面對銀團接管的危機，不過有傳李嘉

誠旗下長實集團（０１１１３）可能收購兩家內房在凱玥的貸款權益，並與滙豐、渣打等牽頭的

銀團接觸，如果長實取得有關債權，兩家企業的債務重組之路料將更加困苦。

事到如今，凱玥項目拍賣易主的可能性已經不小，而最大的懸念是有哪家發展商願意接盤，

屆時的項目折價率又會有多少，事關鴨脷洲並非傳統豪宅區，富豪們也不會願意與污水處理廠為

鄰，凱玥自推出以來至今年４月只賣出３伙，銷售慘淡難以回本。

龍光集團升１﹒３％，合景泰富集團（０１８１３）跌２﹒２％；其他內房股方面，碧桂園

（０２００７）跌２﹒５％，萬科企業（０２２０２）軟０﹒２％潤地（０１１０９）升

０﹒３％，中海外（００６８８）跌０﹒９％。

長實今日股價揚０﹒８％，報４３﹒３元。







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