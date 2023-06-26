《經濟通通訊社２６日專訊》內地官媒《人民日報》今日發表題為《重視通用人工智能發展

》的文章指出，通用人工智能可處理海量數據，生成近似原作的產品，將在知識產權保護、個人

隱私保護、打擊虛假信息等方面帶來新的挑戰。報道引述４月２８日召開的中共中央政治局會議

指出，要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險；積極推進人工智能治理，要有

一定的前瞻性；政府、行業、企業等相關各方應加強風險研判，共同制定標準和制度規則，有效

防控人工智能的科技倫理風險，不斷推動科技向善、造福人類。

生成式ＡＩ概念集體插水，當虹科技（滬：６８８０３９）跌１４﹒２％，美亞柏科

（深：３００１８８）挫１２﹒８％，焦點科技（深：００２３１５）跌停，昆侖萬維

（深：３００４１８）軟９﹒３％，盛視科技（深：００２９９０）瀉８﹒３％，創維數字

（深：０００８１０）軟８﹒３％，鴻博股份（深：００２２２９）瀉７﹒３％，吉宏股份

（深：００２８０３）走低６﹒１％，數字政通（深：３０００７５）走低６﹒１％，雲從科技

（滬：６８８３２７）走低５﹒７％，完美世界（深：００２６２４）走低５﹒６％。（ｅｙ）

