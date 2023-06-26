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AH股新聞

26/06/2023 10:23

《Ａ股焦點》當虹科技瀉１４％完美世界跌６％，官媒再提ＡＩ治理

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地官媒《人民日報》今日發表題為《重視通用人工智能發展
》的文章指出，通用人工智能可處理海量數據，生成近似原作的產品，將在知識產權保護、個人
隱私保護、打擊虛假信息等方面帶來新的挑戰。報道引述４月２８日召開的中共中央政治局會議
指出，要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險；積極推進人工智能治理，要有
一定的前瞻性；政府、行業、企業等相關各方應加強風險研判，共同制定標準和制度規則，有效
防控人工智能的科技倫理風險，不斷推動科技向善、造福人類。
　　生成式ＡＩ概念集體插水，當虹科技（滬：６８８０３９）跌１４﹒２％，美亞柏科
（深：３００１８８）挫１２﹒８％，焦點科技（深：００２３１５）跌停，昆侖萬維
（深：３００４１８）軟９﹒３％，盛視科技（深：００２９９０）瀉８﹒３％，創維數字
（深：０００８１０）軟８﹒３％，鴻博股份（深：００２２２９）瀉７﹒３％，吉宏股份
（深：００２８０３）走低６﹒１％，數字政通（深：３０００７５）走低６﹒１％，雲從科技
（滬：６８８３２７）走低５﹒７％，完美世界（深：００２６２４）走低５﹒６％。（ｅｙ）

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