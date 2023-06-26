《經濟通通訊社２６日專訊》生成式ＡＩ近月以來成為炙手可熱的科技話題，但種種跡象顯

示中國當局的監管動作即將到來。本周三（２８日）中國將舉辦ＧＰＴ產業聯盟成立大會，稱要

攜手推動ＡＩ技術的創新與發展，ＧＰＴ產業聯盟由中國移動通信聯合會、中國電信

（００７２８）（滬：６０１７２８）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國

聯通（００７６２）、中國廣電等單位共同發起成立。

世界互聯網大會數字文明尼山對話主論壇今日舉行，出席人士包括多家科企代表，如百度

（０９８８８）李彥宏、阿里（０９９８８）張勇、三六零（滬：６０１３６０）周鴻禕等，其

中張勇在發言中指出，人工智能技術應該「可用、可靠、可信」，「構建安全可信的人工智能」

逐步成為行業共識，相關法律法規正在完善。

生成式ＡＩ連續第二個交易日暴跌，今日午後沽壓更強勁，當虹科技（滬：６８８０３９）

瀉１８％，美亞柏科（深：３００１８８）跌１５﹒３％，昆侖萬維（深：３００４１８）插水

１３％，中文在線（深：３００３６４）跌１１﹒３％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌

１１％，創維數字（深：０００８１０）跌停，完美世界（深：００２６２４）跌９﹒９％，藍

色光標（深：３０００５８）挫９﹒６％，浪潮信息（深：０００９７７）跌９﹒３％。

（ｅｙ）

