《經濟通通訊社２６日專訊》內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可

能會出現電力、電量雙缺，Ａ場電力股早段掀漲停潮，深南電Ａ（深：００００３７）、建投能

源（深：０００６００）、豫能控股（深：００１８９６）、皖能電力（深：０００５４３）漲

停，京能電力（滬：６００５７８）升９﹒９％，華電國際（滬：６０００２７）升６﹒４％，

粵電力Ａ（深：０００５３９）升５﹒９％。

內地高溫天氣仍在持續，分析指，６月２７日開始，新一輪高溫天氣將再來襲，局地氣溫還

有可能破極值。華北、黃淮等地持續３５℃以上。北京、天津、河北等地同日最高氣溫４０℃左

右。

皖能電力在機構調研時表示，安徽省近年用電增速較快，最高用電負荷的增速更甚，今年可

能會出現電力、電量雙缺。電網公司預測，今年夏天安徽省在正常高溫的情況下缺電超過

１２００萬千瓦，極端高溫或者持續高溫下電力缺口將進一步增大。

券商國盛證券指出，高溫催化下工商業及居民空調負荷迅速提升，部分省份夏季降溫負荷佔

最高用電負荷比重達到４０％－５０％，甚至超過５０％。而隨著高比例新能源接入和尖高峰時

段電力需求的剛性增長，預計迎峰度夏期間電力平衡難以滿足，負荷缺口仍有較大概率出現。

（ｄｗ）

