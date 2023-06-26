《經濟通通訊社２６日專訊》經中國文旅部數據中心綜合測算，今年端午假期全國國內旅遊

出遊１﹒０６億人次，同比增長３２﹒３％，恢復至２０１９年同期的１１２﹒８％；實現國內

旅遊收入３７３﹒１０億元（人民幣．下同），同比增長４４﹒５％，恢復至２０１９年同期的

９４﹒９％。

另外，多個省市曬出了端午消費「成績單」，幾乎全部超過２０１９年同期水平。數據顯示

，今年端午假期北京遊客接待量和營業收入雙創新高，北京重點景區累計接待遊客５１８﹒５９

萬人次，比２０１９年同期增長２﹒１％；累計營業總收入３﹒０９億元，比２０１９年同期增

長５﹒８％。深圳共接待遊客３３８﹒０２萬人次，實現旅遊收入１７﹒９億元，同比分別增長

３４﹒９２％、２６﹒６８％，旅遊人次、旅遊收入創５年新高。廣州共接待市民遊客近６２３

萬人次，同比增長３２％，較２０１９年增長４﹒５％。

來自美團、大眾點評的數據也顯示，今年端午假期消費火爆。端午假期前兩天，全國生活服

務消費額同比增長６０％，跨地市遊客日均消費同比增長１９０％，北京、上海、深圳、廣州、

成都等城市消費規模位居全國前五。其中，住宿類和旅遊景點類的消費規模增速較高，同比增長

均接近２００％。（ｌｃ）

