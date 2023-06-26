《經濟通通訊社２６日專訊》商務部、網信辦、公安部、市場監管總局、國家知識產權局昨

日發布《關於促進商業特許經營規範有序發展的通知（徵求意見稿）》，向社會公眾公開徵求意

見。

《通知》對商業特許經營的統一經營模式、經營資源、備案直營店等關鍵業務範疇作出明確

界定。其中，商業特許經營（特許人）是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資

源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一

的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。

《通知》規定，要規範備案工作，包括明確備案要求、強化合同要求、規範撤銷流程。商務

主管部門不得無故拖延審核時限，自收到特許人申請備案資料之日起，資料符合規定的，１０日

內予以備案；資料不符合規定的，可以要求其在７日內補充提交資料，在特許人材料補充齊全之

日起１０日內予以備案。同時，特許經營合同樣本中應包括「冷靜期」條款，建議冷靜期不少於

３０天。如果合同中沒有「冷靜期」條款，或雖然約定了被特許人單方解除合同的期限，但在此

期限內特許人無正當理由拒絕返還特許經營費的，商務主管部門應提醒特許人遵守相關規定。

《通知》明確，從事商業特許經營信息發布、交易撮合的互聯網平台應履行合理注意義務，

承擔風險防控責任，對從事涉詐支持、幫助活動的平台用戶進行監測識別和處置。鼓勵短視頻平

台面向用戶開展防範通過商業特許經營進行詐騙的公益宣傳，對新出現的詐騙手段及時向用戶作

出提醒。（ｌｃ）

