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AH股新聞

26/06/2023 09:35

《中國房產》端午假期樓市仍低迷，成交面積較去年同期降約七成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人行在端午節前出手降息，惟未能提振內地樓市，端午樓市仍
表現低迷。
　　據諸葛數據研究中心監測數據，端午期間（６月２２日－２４日）重點１０城新房成交
４５４７套，較去年端午假期有所增長，但仍為近五年來的次低谷，較２０２０年降幅超６成。
　　中指院指，由於去年端午假期在６月初，而今年端午假期已進入６月下旬，因此盡管銷售相
比去年端午假期增長，但與去年６月下旬相比降幅較大。據監測，６月２２日－２４日的小長假
期間，代表城市成交面積較去年端午假期（６月３日－５日）增長近兩成，但與去年同期相比則
下降約七成。
　　中指院指出，假期期間除個別城市外，各地推盤力度不足，多地以順銷為主，雖售樓處不斷
推出優惠活動，但在市場情緒偏低及高溫天氣影響下，項目到訪量一般，銷售表現平淡。
　
＊中指院：降息對市場銷售端的實質性帶動有限＊
　
　　中指研究院市場研究總監陳文靜表示，６月２０日，５年期以上ＬＰＲ下調１０個基點，釋
放積極信號，但對樓市短期成交帶動作用有限。她指出，當前降息對市場預期的修復產生了一定
積極效果，但對市場銷售端的實質性帶動有限，購房者入市節奏並未好轉，房地產市場表現依然
較為平淡。短期若有更多、更大力度的政策出台，市場預期或進一步好轉和修復，多個政策疊加
有望帶動房地產市場逐漸企穩，下半年市場或溫和修復。（ｄｗ）
　

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