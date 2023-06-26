《經濟通通訊社２６日專訊》阿根廷出現美元荒，有５００多家企業選擇用人民幣支付進口

貨款。據外電報道，阿根廷最大的交易所之一Ｍｅｒｃａｄｏ Ａｂｉｅｒｔｏ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｏ的數據顯示，人民幣交易在阿根廷外匯市場的佔有率最近創下２８％的

單日紀錄新高，而上個月最高為５％。

美國家電巨頭惠而浦是在阿根廷考慮使用人民幣而非美元的公司之一。由於美元荒，以及最

近幾個月的元器件短缺導致生產短暫暫停後，該公司正在考慮用人民幣支付一些進口貨款，來確

保關鍵電子部件的穩定供應。該公司去年向其在布宜諾斯艾利斯郊外的工廠投資５２００萬美元

，用於生產洗衣機和其他產品。

如果惠而浦推進這一計劃，該公司將加入Ｍｉｒｇｏｒ和Ｎｅｗｓａｎ等阿根廷公司的行列

。據阿根廷海關機構的數據，這兩家公司用人民幣支付了價值６﹒３億美元５月至８月期間的進

口貨品。其他公司正在排隊等待人民幣，因為央行迫使公司先在境外找到自己的美元融資，此後

要等待數月才能利用當地外匯市場。

阿根廷海關機構的數據顯示，超過５００家阿根廷公司已經要求用人民幣支付進口商品，包

括電子產品公司、汽車零組件公司和紡織品製造商，以及石油和礦業公司。阿根廷央行的數據顯

示，官員們還批准了使用人民幣支付相當於２９億美元的進口。阿根廷外匯市場在６月前１０天

的人民幣交易總額約為２﹒８５億美元，是整個５月的兩倍。



＊分析：阿根廷與中國的貨幣關係是出於緊急情況＊



布宜諾斯艾利斯的貿易經濟學家Ｍａｒｃｅｌｏ Ｅｌｉｚｏｎｄｏ說，央行沒有美元，所

以需要中國提供的緊急援助，對阿根廷而言，與中國的貨幣關係是出於緊急情況，但對中國來說

是借力地緣政治機會的一個支點。

阿根廷急於用人民幣付帳之際，中國最近允許阿根廷動用１８０億美元貨幣互換額度的一半

以上來支持兩國之間的貿易。兩國自２００９年以來一直簽有貨幣互換協議，該協議被視為在流

動性危機期間加強外匯存底的保險。

另一方面，中國一直在推動人民幣作為美元的替代貨幣，並採取了其他措施來擴大其在全球

金融體系中的作用，包括逐步開放中國金融市場和當局退出常規的外匯干預。多年來，中國人民

銀行已與約４０個國家簽署了貨幣互換協議，並穩步擴大其剛起步的人民幣跨境支付系統

（ＣＩＰＳ）。（ｊｔ）

