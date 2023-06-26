《經濟通通訊社２６日專訊》在美國敦促中國停止出口用於「芬太尼」

（Ｆｅｎｔａｎｙｌ）的化學品的同時，美國國務卿安布林肯正在建立一個新的國家聯盟，並邀

請中國，共同應對非法合成藥物帶來的威脅。

據外電報道，該聯盟獲得歐盟、日本、德國、埃及、斯里蘭卡、巴拿馬和秘魯等４０多個國

家加入。美國國務院一位高級官員表示，中國也收到了邀請，但尚未表示是否會加入。不過，該

官員稱中國使館派了一位代表參加本周的一場會議來討論該倡議，美方認為這是一個積極信號。

布林肯表示，他將於７月７日舉行線上部長級會議並啟動新聯盟，並將有數十個國家和國際

組織加入。新聯盟將針對芬太尼以及曲馬多、甲基苯丙胺、芬乃他林、甲烯二氧甲苯丙胺和氯胺

酮等其他合成藥物制定計劃，其中芬太尼是１８－４９歲美國人的最大死因。

據美國疾病控制與預防中心表示，中國私營企業出口許多用於生產芬太尼（強度約比海洛因

高５０倍）的化學品，而芬太尼隨後則被販運至美國和其他國家。

美國財政部今年５月曾公布，制裁中國及墨西哥共１７個實體及個人，指控他們生產假冒的

止痛藥芬太尼，並運往美國市場銷售。美國國務卿布林肯發聲明指出，這是拜登政府通過破壞全

球非法芬太尼供應鏈來拯救生命的全政府行動的一部分。行動針對的是從事非法活動的個人與實

體，而不是特定國家。（ｊｔ）

