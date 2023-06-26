《經濟通通訊社２６日專訊》美國司法部２３日宣布以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體為由

起訴中國企業和公民，遭到中國外交部、駐美使館連番駁斥。

中國駐美使館表示，美方執法人員在第三國採用釣魚執法誘捕中國公民，並悍然起訴中國實

體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，中方對此予以嚴厲譴責。駐美使館已向美方提出

嚴正交涉和強烈抗議。

中國駐美使館表示，美方口口聲聲希望與中方恢復禁毒合作，卻又對中國公司和個人「長臂

管轄」，連續實施制裁、起訴、通緝甚至誘捕，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁責任。中方敦促

美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉

芬太尼為借口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中

國公民。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。



＊中國外交部：美方立即放人，停止抹黑＊



中國外交部譴責美方在第三國採用「釣魚執法」誘捕中國公民，肆意踐踏國際法、實施「長

臂管轄」，是典型的任意拘押，嚴重侵犯相關企業和個人的合法權利。中方提出嚴正交涉，敦促

美方立即放人，停止抹黑。

與此同時，結束訪華不久的美國國務卿布林肯２３日表示，正在建立一個新的國家聯盟，以

共同應對非法合成藥物帶來的威脅。該聯盟獲得歐盟、日本、德國、埃及、斯里蘭卡、巴拿馬和

秘魯等４０多個國家加入，據外電引述消息人士稱，聯盟也邀請了中國，但中國尚未表態會否加

入。（ｊｔ）

