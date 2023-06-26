  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/06/2023 10:06

《Ａ股行情》科技股捱沽滬綜指現跌約１％，深成指挫１﹒２６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》科技股今早遇重挫，Ｗｅｂ３、生成式ＡＩ、信息安全、軟件
、雲計算、數字貨幣等概念板塊集體急跌，拖累滬綜指跌幅現擴大至０﹒９９％，報
３１６６﹒３８點，深成指跌１﹒２６％，創業板指跌１﹒１８％。（ｅｙ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/06/2023 10:09  《Ａ股焦點》蘋果新機量產在即富士康內地廠擴招，工業富聯跌３％

其他AH股新聞
More

26/06/2023 10:27  《Ａ股焦點》中國端午節期間旅遊支出低於疫情前水平，旅遊股小升

26/06/2023 10:23  《Ａ股焦點》當虹科技瀉１４％完美世界跌６％，官媒再提ＡＩ治理

26/06/2023 10:10  【ＡＩ熱潮】人民日報評論：重視防範ＡＩ所生風險，推動科技向善

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金