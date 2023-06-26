《經濟通通訊社２６日專訊》科技股今早遇重挫，Ｗｅｂ３、生成式ＡＩ、信息安全、軟件
、雲計算、數字貨幣等概念板塊集體急跌，拖累滬綜指跌幅現擴大至０﹒９９％，報
３１６６﹒３８點，深成指跌１﹒２６％，創業板指跌１﹒１８％。（ｅｙ）
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26/06/2023 10:06
《Ａ股行情》科技股捱沽滬綜指現跌約１％，深成指挫１﹒２６％
《經濟通通訊社２６日專訊》科技股今早遇重挫，Ｗｅｂ３、生成式ＡＩ、信息安全、軟件
、雲計算、數字貨幣等概念板塊集體急跌，拖累滬綜指跌幅現擴大至０﹒９９％，報
３１６６﹒３８點，深成指跌１﹒２６％，創業板指跌１﹒１８％。（ｅｙ）
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