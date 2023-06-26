《經濟通通訊社２６日專訊》端午假期結束，滬深股市今早接續港股上周五（２３日）跌勢

，滬綜指先低開０﹒６５％，期間科技股跌勢加劇，多個概念板塊捱沽，滬指跌幅一度擴大至

１﹒４％，低見３１５２﹒１點，刷新１月６日以來新低，半日收市則有所回穩，但仍跌

０﹒７４％，報３１７４﹒２３點，暫時為連續第四日下跌；深成指跌０﹒７１％，創業板指軟

０﹒１６％。

值得留意的是，淡市進一步拖累成交，兩市成交６３４８億元（人民幣．下同），比起假期

前最後一個交易日還要少２﹒１％。

休市期間外圍環境險些翻天覆地，瓦格納集團僱傭軍首領普里戈津上周末發動兵諫，長驅直

入俄羅斯國內，一度逼近莫斯科，歷時３６小時後戲劇性和平解決，普里戈津離開俄羅斯，盡管

俄羅斯兵變未有成功，但這已經對俄羅斯總統普京的統治權力帶來極大動搖。中國外交部就事件

作出表態，稱瓦格納集團兵變是俄羅斯內政，中方支持俄方維護國家穩定，實現發展繁榮。

人民銀行進行２４４０億元７天期逆回購，今日淨投放１５５０億元，至於昨日（２５日）

有４４０億元逆回購到期，人行當日進行１９６０億元７天期逆回購，周日淨投放１５２０億元

。



＊ＡＩ股捱沽，官媒放話要管＊



內地官媒《人民日報》今日發表題為《重視通用人工智能發展》的文章，引述４月２８日召

開的中共中央政治局會議指出，要積極推進人工智能治理，政府亦應參與制定標準和制度規則，

防控人工智能的科技倫理風險。

生成式ＡＩ概念放假回來繼續捱沽，當虹科技（滬：６８８０３９）瀉１５﹒９％，美亞柏

科（深：３００１８８）挫１１﹒６％，焦點科技（深：００２３１５）跌停，昆侖萬維

（深：３００４１８）挫９﹒８％，創維數字（深：０００８１０）軟８﹒５％，盛視科技

（深：００２９９０）瀉８％，雲從科技（滬：６８８３２７）走低７﹒５％，完美世界

（深：００２６２４）走低６﹒６％。



＊電力荒或重演，相關股漲停＊



內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，Ａ

場電力股早段掀漲停潮，深南電Ａ（深：００００３７）、桂東電力（滬：６００３１０）、建

投能源（深：０００６００）、豫能控股（深：００１８９６）、京能電力

（滬：６００５７８）集體漲停，皖能電力（深：０００５４３）漲８﹒７，粵電力Ａ

（深：０００５３９）升４﹒７％。（ｅｙ）

