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AH股新聞

26/06/2023 15:07

《Ａ股行情》滬指收跌１﹒４８％刷近半年新低，ＡＩＧＣ概念暴瀉

　　《經濟通通訊社２６日專訊》假期結束後首個交易日，隨著外圍震盪不止，鄰國俄羅斯險些
變天，滬深股市今早明確拉跌，期間科技股跌勢加劇，滬指跌幅一度擴大至１﹒４％，惟午收前
部分修復，不過午後ＡＩＧＣ等概念股沽壓放大，連帶知識產權、信息安全、雲遊戲、雲計算、
智慧政務等概念都錄得５％以上的跌幅，滬指再倒頭下跌，終收跌１﹒４８％報３１５０﹒６２
點，盤中低見３１４４﹒２５點，是自１月５日以來的指數新低。接近６月底，滬指暫連續四日
下跌，累計跌幅達到３﹒７％，「五窮六絕」恐將應驗。
　　淡市拖累交投，兩市成交９７７３億元（人民幣．下同），比起假期前最後一個交易日
（２１日）少４﹒４％，跌出萬億關口。
　　人民銀行進行２４４０億元７天期逆回購，今日淨投放１５５０億元，至於昨日（２５日）
有４４０億元逆回購到期，人行當日進行１９６０億元７天期逆回購，周日淨投放１５２０億元

　
＊監管在敲門，股民急逃生＊
　
　　生成式ＡＩ近月以來成為炙手可熱的科技話題，但種種跡象顯示中國當局的監管動作即將到
來。官媒呼籲政府、行業、企業等相關各方應共同制定人工智能的標準和制度規則後，有報道指
本周三（２８日）中國將舉辦ＧＰＴ產業聯盟成立大會，稱要攜手推動ＡＩ技術的創新與發展。
ＧＰＴ產業聯盟由中國移動通信聯合會、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）、中國
移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國廣電等單位共同發
起成立。
　　內地生成式ＡＩ技術野蠻生長時期或要告一段落，資金紛紛減持套現，概念股連續兩日暴跌
，當虹科技（滬：６８８０３９）瀉１８﹒６％，美亞柏科（深：３００１８８）挫１５％，昆
侖萬維（深：３００４１８）跌１２﹒８％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌１１﹒７％，中
文在線（深：３００３６４）走低１１﹒３％，創維數字（深：０００８１０）跌停，完美世界
（深：００２６２４）跌９﹒６％，藍色光標（深：３０００５８）挫９﹒３％。
　　隨著美國牽頭限制中國獲取最先進裝備的措施生效，海關數據顯示中國５月份從日本進口的
晶片製造設備，總額同比下滑２１％，至２０２０年１月以來的最低水平。滬深半導體股今走低
，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉１２﹒３％，海光信息（滬：６８８０４１）挫９﹒１％，富
創精密（滬：６８８４０９）跌７﹒３％，全志科技（深：３００４５８）跌６﹒９％，廣立微
（深：３０１０９５）跌６﹒８％，惟龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒３％。
　
＊發電股集體漲停，券商隨市挫＊
　
　　內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，電
力股成Ａ場今日最強板塊，深南電Ａ（深：００００３７）、桂東電力（滬：６００３１０）、
建投能源（深：０００６００）、豫能控股（深：００１８９６）、京能電力
（滬：６００５７８）、皖能電力（深：０００５４３）集體漲停。
　　股市表現不濟，券商股同樣顯著挫，中國銀河（滬：６０１８８１）插水６﹒７％，中金公
司（滬：６０１９９５）跌２﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）跌２﹒８％，招商證券
（滬：６００９９９）、國泰君安（滬：６０１２１１）跌２﹒７％。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８０９﹒７０　　－１﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１５０﹒６２　　－１﹒４８　　　　３９８８﹒６０　　
　　上證Ａ股指數　　３３０２﹒７３　　－１﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０８７２﹒３０　－１﹒６８　　　　５７８３﹒８５　　
　　深圳創業板指數　２１８６﹒２５　　－１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６４﹒２７　　－１﹒６０　　　　　１﹒１５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２４﹒０２　　－０﹒７４　　　　　０﹒９６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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