《經濟通通訊社２６日專訊》假期結束後首個交易日，隨著外圍震盪不止，鄰國俄羅斯險些

變天，滬深股市今早明確拉跌，期間科技股跌勢加劇，滬指跌幅一度擴大至１﹒４％，惟午收前

部分修復，不過午後ＡＩＧＣ等概念股沽壓放大，連帶知識產權、信息安全、雲遊戲、雲計算、

智慧政務等概念都錄得５％以上的跌幅，滬指再倒頭下跌，終收跌１﹒４８％報３１５０﹒６２

點，盤中低見３１４４﹒２５點，是自１月５日以來的指數新低。接近６月底，滬指暫連續四日

下跌，累計跌幅達到３﹒７％，「五窮六絕」恐將應驗。

淡市拖累交投，兩市成交９７７３億元（人民幣．下同），比起假期前最後一個交易日

（２１日）少４﹒４％，跌出萬億關口。

人民銀行進行２４４０億元７天期逆回購，今日淨投放１５５０億元，至於昨日（２５日）

有４４０億元逆回購到期，人行當日進行１９６０億元７天期逆回購，周日淨投放１５２０億元

。



＊監管在敲門，股民急逃生＊



生成式ＡＩ近月以來成為炙手可熱的科技話題，但種種跡象顯示中國當局的監管動作即將到

來。官媒呼籲政府、行業、企業等相關各方應共同制定人工智能的標準和制度規則後，有報道指

本周三（２８日）中國將舉辦ＧＰＴ產業聯盟成立大會，稱要攜手推動ＡＩ技術的創新與發展。

ＧＰＴ產業聯盟由中國移動通信聯合會、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）、中國

移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國廣電等單位共同發

起成立。

內地生成式ＡＩ技術野蠻生長時期或要告一段落，資金紛紛減持套現，概念股連續兩日暴跌

，當虹科技（滬：６８８０３９）瀉１８﹒６％，美亞柏科（深：３００１８８）挫１５％，昆

侖萬維（深：３００４１８）跌１２﹒８％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌１１﹒７％，中

文在線（深：３００３６４）走低１１﹒３％，創維數字（深：０００８１０）跌停，完美世界

（深：００２６２４）跌９﹒６％，藍色光標（深：３０００５８）挫９﹒３％。

隨著美國牽頭限制中國獲取最先進裝備的措施生效，海關數據顯示中國５月份從日本進口的

晶片製造設備，總額同比下滑２１％，至２０２０年１月以來的最低水平。滬深半導體股今走低

，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉１２﹒３％，海光信息（滬：６８８０４１）挫９﹒１％，富

創精密（滬：６８８４０９）跌７﹒３％，全志科技（深：３００４５８）跌６﹒９％，廣立微

（深：３０１０９５）跌６﹒８％，惟龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒３％。



＊發電股集體漲停，券商隨市挫＊



內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，電

力股成Ａ場今日最強板塊，深南電Ａ（深：００００３７）、桂東電力（滬：６００３１０）、

建投能源（深：０００６００）、豫能控股（深：００１８９６）、京能電力

（滬：６００５７８）、皖能電力（深：０００５４３）集體漲停。

股市表現不濟，券商股同樣顯著挫，中國銀河（滬：６０１８８１）插水６﹒７％，中金公

司（滬：６０１９９５）跌２﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）跌２﹒８％，招商證券

（滬：６００９９９）、國泰君安（滬：６０１２１１）跌２﹒７％。





表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８０９﹒７０ －１﹒４１

上證綜合指數 ３１５０﹒６２ －１﹒４８ ３９８８﹒６０

上證Ａ股指數 ３３０２﹒７３ －１﹒４８

深證成份指數 １０８７２﹒３０ －１﹒６８ ５７８３﹒８５

深圳創業板指數 ２１８６﹒２５ －１﹒１６

上證Ｂ股指數 ２６４﹒２７ －１﹒６０ １﹒１５

深證Ｂ股指數 １１２４﹒０２ －０﹒７４ ０﹒９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

