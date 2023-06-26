《海納智見》去年底Ａ股底部已現，今年一季度中期牛市格局未變，但二季度市場可能進入

階段性蓄勢期。市場表現基本驗證了前期判斷。經歷過前期的震盪休整，從情緒、交易指標看當

前Ａ股性價比已經較高。政策暖風吹拂下，下半年宏觀經濟和企業盈利有望回升，Ａ股市場行情

也將走向業績驅動。

現狀：低預期、性價比高。Ａ股調整幅度已接近歷史牛市第一波上漲後的回撤均值。從估值

水平看，儘管當前多數指數估值水平與去年１０月底仍有一定差距，但也都回到了歷史低位；從

市場情緒看，股市情緒弱於債市，交易熱度出現下滑，基金新發規模處低位徘徊，均反映了當前

股市情緒已接近歷史底部水平；從基本面預期看，當前強周期板塊的板塊指數水平創新低，可能

已經隱含了過度悲觀的經濟預期，甚至已經低於去年１０月的水平。

展望：風漸起、心隨幡動。今年以來基本面與股價背離，隨著宏觀經濟和企業盈利回升，未

來投資主線將回歸基本面。鑒於一季度經濟內生動力還不強、需求仍然不足的情況，穩增長政策

或將持續發力。隨著政策效力逐步顯現，中國經濟和Ａ股盈利有望步入上行周期，預計經濟增長

有望提速，全年ＧＤＰ同比增速有望達到５﹒３％，高於５％的目標；Ｑ２－Ｑ４盈利將穩步復

蘇，２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達１０－１５％。在這樣的環境下，投資者的

關注點將重新聚焦基本面。此外，對比歷史，本輪公募股票基金跑輸大盤時間已較長，政策發力

支撐基本面回升，公募基金等專業機構投資者的優勢有望突顯從而重新跑贏市場。

機會：高質量、科技消費。二十大已為中國未來的產業發展指明了方向，可以沿著高質量發

展脈絡尋找股市行業主線。擴大內需方面，重點在於恢復和擴大消費；現代化產業體系建設方面

，科技產業已經成為構建現代化產業體系，實現高質量發展的重要抓手。落實到股市投資，重視

消費和數字經濟。展望下半年，消費有望成為政策發力點。政策以大宗商品為抓手，有望帶動消

費大盤的增長，預計今年社零總額增速有望達８－９％。２０２２－２０２３年兩年平均增速為

４－５％，而疫情前社零總額增速在９－１０％左右，未來改善空間較大。隨著政策效力顯現，

Ａ股各消費行業的盈利有望改善。同時，全年維度上應重視數字經濟。政策發力的數字基建、信

創等領域業績有望改善；技術變革下企業加大資本開支，人工智能及上游半導體等領域將受益。

在政策端大力支持、產業端技術進步加快的推動下，以數字經濟為代表的ＴＭＴ板塊行情有望進

入業績驅動階段，預計ＴＭＴ板塊２０２３年歸母淨利潤同比增速有望達到２５％左右，在大類

行業中增速最快且環比改善幅度最明顯。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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