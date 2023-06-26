《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒４８％，報３３０２﹒７３點。

隨著美國牽頭限制中國獲取最先進裝備的措施生效，根據海關數據，中國５月份從日本進口

了５﹒６７億美元的晶片製造設備，同比下滑２１％，為連續第八個月同比下降，也是２０２０

年１月以來的最低水平。半導體股走低，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉１２﹒３％，海光信息

（滬：６８８０４１）挫９﹒１％。

蘋果新機ｉＰｈｏｎｅ １５將啟動量產，鴻海旗下富士康擴大招工。有知情人士表示，目

前富士康鄭州園區招募的新員工人數日均近千人。雖與高峰期日招萬人相比還有差距，但每年７

月至９月是用工旺季，目前的招聘進展還處於爬坡階段。工業富聯（滬：６０１１３８）跌

５﹒８％，報２３﹒０９元人民幣。

經中國文旅部數據中心綜合測算，今年端午假期全國國內旅遊出遊１﹒０６億人次，同比增

長３２﹒３％；實現國內旅遊收入３７３﹒１０億元人民幣，同比增長４４﹒５％，但只恢復至

２０１９年同期的９４﹒９％。旅遊板塊小升，長白山（滬：６０３０９９）升一成漲停，大連

聖亞（滬：６００５９３）升２﹒７％。（ｊｔ）

