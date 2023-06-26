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AH股新聞

26/06/2023 15:08

《深股通》深成指全日收跌１﹒６８％，報１０８７２﹒３點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒６８％，報１０８７２﹒３點。
　　內地官媒《人民日報》今日發表題為《重視通用人工智能發展》的文章，引述４月２８日召
開的中共中央政治局會議指出，要積極推進人工智能治理，政府亦應參與制定標準和制度規則，
防控人工智能的科技倫理風險。生成式ＡＩ概念放假回來繼續捱沽，美亞柏科
（深：３００１８８）挫近１５％，焦點科技（深：００２３１５）、創維數字
（深：０００８１０）跌停，昆侖萬維（深：３００４１８）挫１２﹒８％。
　　內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，Ａ
場電力股掀漲停潮，深南電Ａ（深：００００３７）、建投能源（深：０００６００）、豫能控
股（深：００１８９６）、皖能電力（深：０００５４３）集體漲停，粵電力Ａ
（深：０００５３９）升９﹒３％。
　　遊戲股走低，完美世界（深：００２６２４）跌９﹒６％，藍色光標（深：３０００５８）
跌９﹒３％，湯姆貓（深：３００４５９）跌５﹒６％，三七互娛（深：００２５５５）跌
５﹒５％，世紀華通（深：００２６０２）跌４﹒３％，巨人網絡（深：００２５５８）跌
５﹒８％。國家新聞出版署早前發布６月國產網絡遊戲審批信息，共８９款遊戲獲批。（ｊｔ）

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