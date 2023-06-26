《經濟通通訊社２６日專訊》隨著美國牽頭限制中國獲取最先進裝備的措施生效，根據海關

數據，中國５月份從日本進口了５﹒６７億美元的晶片製造設備，同比下滑２１％，為連續第八

個月同比下降，也是２０２０年１月以來的最低水平。

美國擔心中國軍方獲取尖端人工智能（ＡＩ）硬體和其他先進技術，因此禁止輝達最好的

ＡＩ訓練晶片以及類似或更佳性能的晶片賣給中國客戶。輝達已發布了針對中國的ＡＩ加速器，

性能略低。日本３月時亦宣布將擴大半導體設備出口管制，涉及２３個類別，以便在技術貿易管

制方面與美國保持一致，但並未把中國列為目標。

美國國務卿布林肯最近的訪華被視為兩大經濟體之間的緊張關係有望得到緩解，儘管真正能

合作的領域依然很有限。

滬深半導體股今早走低，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉９﹒１％，海光信息

（滬：６８８０４１）挫２﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒５％，紫光國微

（深：００２０４９）跌１﹒９％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌１﹒９％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌０﹒６％。（ｊｔ）

