《經濟通通訊社２６日專訊》廣州市政府今日舉行高質量發展看科技記者會，廣州市科學技

術局副局長孫翔表示，廣州市政府出資５０億元（人民幣．下同）設立科技創新母基金，參與申

報的創投機構包括深創投、高瓴資本、軟銀中國、德同資本、國投創業、武岳峰、光速中國、聯

想創投、元生資本、元禾原點等，當局稱已完成６批次子基金遴選，遴選出８９家擬合作機構。

截至５月３１日，母基金累計投資２４隻子基金２０﹒７１億元，撬動社會資本實繳出資

１８６﹒５９億元，放大９﹒０１倍。

截至５月３１日，母基金合作機構投出２５５個項目、１１９﹒３億元，其中投資中小微企

業共２０２個、投資金額共６３﹒８３億元，分別佔子基金已投項目數量和總金額的

７９﹒２２％、５３﹒５％。科創母基金圍繞戰略性新興產業，助力穩鏈強鏈，投資廣州項目

１０４個，投資金額４３﹒７６億元，覆蓋生物醫藥（５１個）、新一代信息技術（３３個）、

新材料（３個）、高端裝備製造（１２個）、節能環保（２個）、新能源及新能源汽車（３個）

等領域。通過積極的投後賦能，目前已投資的廣州項目培育發展情況良好。

孫翔又表示，該局聯合２８家商業銀行，通過建立健全科技信貸風險分擔補償模式，鼓勵銀

行為科技型中小企業提供信用貸款，緩解中小企業融資困難。２０１５年以來，通過風險補償方

式撬動銀行授信１３６８﹒９５億元，發放貸款８４０﹒０５億元，撬動比例１：３２９，為

１１０２６家科技企業提供融資。（ｓｌ）

