《經濟通通訊社２６日專訊》阿里雲智能集團董事長兼首席執行官張勇在世界互聯網大會數

字文明尼山對話主論壇上表示，人工智能技術應該「可用、可靠、可信」，科技企業在追求技術

先進性的同時，必須堅守社會責任感，要更加嚴肅、謹慎地對待自身的技術能力和影響力。「構

建安全可信的人工智能」逐步成為行業共識，相關法律法規正在完善，為技術和產業的可持續發

展培育了良好的土壤與環境。

張勇又表示，人工智能技術在中國的發展，具備基礎扎實、場景豐富、數實融合三方面優勢

，隨著社會各界的高度重視和創新生態的發展壯大，這些優勢正在不斷鞏固和加強。阿里雲的目

標，是提供高質量、高性能的算力，「讓算力更普惠、讓ＡＩ更普及」。今年４月，阿里雲「通

義千問」大模型開放對外測試，目前已有超過２０萬企業用戶申請接入，幾乎覆蓋所有新興和傳

統行業。與此同時，阿里雲啟動了「千問夥伴計劃」，與行業夥伴共建創新生態，已覆蓋油氣、

電力、交通、金融、酒旅、企服、通信等行業，未來將打造更多企業專屬模型，推動各行各業更

快更好地分享智能化紅利。（ｓｌ）

