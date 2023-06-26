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AH股新聞

26/06/2023 16:08

《神州基金》６月最少６隻基金宣布降費，業內人士：讓利於民

　　《經濟通通訊社２６日專訊》近期多隻基金宣布降低管理費率或托管費率，據內媒不完全統
計，６月以來，至少有６隻基金宣布降低費率；今年以來則約有幾十隻基金宣布降費。從降費類
型來看，基金主要降低管理費率和托管費率。
　　其中泰信基金公告稱，自６月２６日起，下調泰信鑫利混合基金管理費率、基金托管費率，
基金的管理費率由１﹒２％╱年下調為０﹒４％╱年，托管費率由０﹒２％╱年下調為０﹒１％
╱年。匯添富基金公告稱，自６月１５日起，匯添富穩合４個月持有期債券基金管理費費率由
０﹒４％╱年下調為０﹒２％╱年；基金托管費費率由０﹒１％╱年下調為０﹒０５％╱年；Ｃ
類基金份額銷售服務費率由０﹒３％╱年下調為０﹒２％╱年。
　　晨星（中國）基金研究總監王蕊指出，國內基金管理費率存在優化空間。與海外基金公司相
比，為維護銷售渠道，國內基金公司不得不支付更多的尾隨佣金，如果這部分費用可以合理控制
，基金公司可以讓惠於民，降低投資者需要支付的管理費用，同時加大對於投研團隊和人才培養
以及客戶服務質量等方面綜合提升。投資者真正關心的是基金的費後收益，核心仍是基金管理人
的投研能力。（ｓｌ）

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