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AH股新聞

26/06/2023 16:53

《中國要聞》阿里軟件公司法人聞佳卸任，集團副總裁項煌妹接任

　　《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，阿里巴巴（中國）軟件有限公司近日發生
工商變更，聞佳卸任法定代表人、執行董事兼總經理，由項煌妹接任；同時公司經營範圍新增農
林牧副漁業專業機械的安裝、維修，市場營銷策劃等。
　　該公司成立於２００４年８月，註冊資本約１１７﹒８萬美元，由阿里巴巴網絡中國有限公
司全資持股。項煌妹為阿里巴巴集團副總裁、數字鄉村事業部總經理。（ｓｌ）

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