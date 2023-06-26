《經濟通通訊社２６日專訊》暴雪娛樂近日再有遊戲活動限制中國大陸玩家參與。為紀念《

暗黑破壞神ＩＶ》上線，暴雪近日舉辦的一項挑戰活動規定，排名靠前的玩家，其名號將永久刻

在遊戲中的雕像上，惟活動特別註明，「玩家不得為中華人民共和國的居民（不包括香港、澳門

和台灣）」，旋即引起大陸網民不滿。官媒央廣網發文批評，今次事件或令中國玩家心目中殘存

的暴雪形象徹底崩塌。



＊失去中國市場，收購價值或再打折扣＊



報道引述專業人士稱，如果年初的電競賽事針對的是專業玩家，今次暴雪是在中國大陸所有

玩家面前豎起屏障。在遲遲找不到新的合作夥伴、極有可能徹底失去中國市場之下，暴雪此舉無

疑又為其未來在中國市場上的營運蒙上更深陰影。與此同時，微軟收購動視暴雪一案因反壟斷調

查一直沒有落袋為安，失去中國市場，其收購價值可能會再打折扣。

許多資深玩家則認為，如同半年前以「玩家」要挾網易一樣，傲慢的暴雪這次直接「懲戒」

中國玩家。今年１月，暴雪與網易「分手」鬧得為喧囂之際，暴雪在《爐石傳說》２０２３年電

競賽事規劃中明確禁止中國大陸玩家參賽，理由是該遊戲在中國大陸沒有代理商。報道引述遊戲

答主巫界之戰表示，暴雪目前在國內沒有代理商，從法律層面，不只是《暗黑破壞神ＩＶ》和《

爐石傳說》，國內玩家確實沒有參加國際比賽的條件，惟更為重要的是，暴雪對國內玩家的感情

傷害太深，情緒化已經超越了法律意義本身。

不過，在十幾年資深遊戲從業者李爍看來，暴雪這種行為「非常反商業」，認為「一個正常

的商人，怎麼會在用戶買了我的商品以後，卻拒絕向其提供榮譽共享的機會呢？」

《暗黑破壞神ＩＶ》挑戰活動中被禁的玩家，還包括來自俄羅斯、白俄羅斯、古巴、伊朗、

北韓、蘇丹、克里米亞、敘利亞及任何其他法律限制或禁止地區的居民。（ｓｌ）

