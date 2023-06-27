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AH股新聞

27/06/2023 08:59

《駐京專電》習近平：冀共青團肩負起新時代新征程使命任務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主
席習近平２６日下午在中南海同共青團中央新一屆領導班子成員集體談話並發表講話。他強調，
希望共青團中央深入貫徹黨中央要求，切實肩負起新時代新征程黨賦予的使命任務，傳承弘揚優
良傳統，堅持改革創新，更好把青年一代團結凝聚在黨的周圍，為推進強國建設、民族復興偉業
接續奮鬥。
　　習近平強調，共青團作為黨的助手和後備軍，必須緊緊圍繞黨的二十大確定新時代新征程黨
的中心任務來開展工作，把住方向，奮發有為；並激勵廣大青年增強歷史責任感和使命感，激發
強國有我的青春激情，在強國建設、民族復興偉業中勇當先鋒隊、突擊隊。
　　習近平指出，要著力加強對廣大青年的政治引領。青年人有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥
，中國青年才會有力量，黨和國家事業發展才能充滿希望。要加強對廣大青年的理想信念教育，
引導廣大青年樹立共產主義遠大理想，堅定中國特色社會主義共同理想，堅定聽黨話、跟黨走的
政治信念，在強國建設、民族復興的歷史潮流中確立正確的人生目標，為一生的奮鬥奠定基石。
共青團要把加強對廣大團員和青年的政治引領擺在首位，努力培養社會主義建設者和接班人，源
源不斷為黨輸送健康有活力的新鮮血液。
　　習近平又指出，要順應全面從嚴治黨的要求，堅持問題導向，敢於刀刃向內，縱深推進團的
改革，全面從嚴管團治團。

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