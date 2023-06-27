《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（夏

季達沃斯論壇）今天在天津開幕。國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。李強表示，這次

年會是新冠疫情爆發以來近３年多第一次在線下恢復舉辦，回顧過去幾年世紀疫情和百年變局交

織疊加，世界發生了很大的變化。一方面新冠疫情在全球範圍內反覆，單邊主義、保護主義逆全

球化思潮蔓延，全球性的問題在加劇，局部衝突頻發，不穩定、不確定、難預料，成為了常態。

另一方面，新一輪的科技革命和產業變革深入發展，人類追求和平和發展的腳步從來沒有停止過

，大部分國家謀求合作共贏的願望變得越來越強烈。要進一步樹立合作共贏的理念，攜手應對全

球性的挑戰。



＊應當更加珍視溝通和交流，團結合作才是人間正道＊



李強表示，梳理出四個方面的啟示，一是經歷過有形的阻隔，應當更加珍視溝通和交流。疫

情終將過去，由此帶來的有形阻隔也終將消除。與此相比，更讓人憂慮的是這些年一些人為製造

的無形阻隔大行其道，正在把世界推向分裂，如果缺乏有效的溝通交流，缺乏全面客觀的認識，

就容易產生偏見，繼而抱有成見。只有坦誠相見才能更加真實的瞭解彼此，避免各種誤解誤判，

哪怕雖然不可能完全達成共識，但如果相互之間多一份理解，世界就會少一分紛爭。

他指出，人類社會發展史就是一部不斷戰勝各種挑戰和困難的歷史。在重大危機面前，沒有

任何一個國家可以獨善其身，也沒有任何一個國家可以單槍匹馬解決所有問題，團結合作才是人

間正道。過去三年世界各國為應對疫情挑戰，大家都付出了艱巨努力，展現了人類團結一致、守

望相助的強大力量。新冠疫情不會是人類面臨的最後一欠公共衛生危機。全球公共衛生治理亟待

加強。應對氣候變化問題、債務風險問題等等，要倍加珍惜既有的合作成果，要進一步樹立合作

共贏的理念，攜手應對全球性的挑戰，共同推動人類文明進步。他認為，當今時代不是一個單打

獨鬥的時代，從某種意義上說，個人英雄主義的時代已經過去，現在這個時代是一個需要相互合

作、相互借力的時代。



＊應當更加珍惜開放和合作，不應該將風險政治化＊



第三點啟示是經歷過經濟全球化的波折，應當更加珍惜開放和合作。經濟全球化是歷史潮流

，特別是在當前以數字技術、人工智能為代表的新技術的加速發展，為經濟全球化創造了更加有

力的條件。世界不應該、也不可能退回到過去那種彼此孤立，彼此封閉的狀態。如果說在某個產

業鏈上有風險，也不能有政府或者某一個組織去說了算，對經濟風險，企業的感知才是最敏感、

最有發言權的，政府及其相關的組織不應該去越俎代庖，更不應該將其風險擴大化、政治化丶意

識形態化。堅決反對人為將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通，使

經濟全球化發展成果更加公平。總的來講要朝著發展的方向推進各項工作，也就是把蛋糕做大。

第四點是，大家要共同守護和平穩定的發展環境，在中國官方語境當中有一句話叫做安全是

一，其他都是零，安全一如果沒了，後面零再多也都是零，也沒用。和平穩定是發展和其他一切

的根本前提。世界的變局帶給啟示還有很多，歸結起來，當今世界缺的是交流不是隔閡，缺的是

合作不是對抗，缺的是開放而不是封閉，缺的是和平而不是衝突。

