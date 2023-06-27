《經濟通通訊社２７日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３５﹒３６億元，賣盤超買盤，流走１５﹒３６億元，佔每日額度３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４４０﹒０８億元，賣盤超買盤，流走
２０﹒０８億元，佔每日額度４﹒８％。
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27/06/2023 16:23
《深港通》北上全日流走１５﹒４億，南下全日流走２０﹒１億
《經濟通通訊社２７日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３５﹒３６億元，賣盤超買盤，流走１５﹒３６億元，佔每日額度３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４４０﹒０８億元，賣盤超買盤，流走
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