《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



切實肩負起新時代新徵程黨賦予的使命任務

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國家主席習近平２６日下午在中南海同團中央新一屆領導班子成員集體談話時強調，要切實肩負

起新時代新徵程黨賦予的使命任務，更好把青年一代團結凝聚在黨的周圍，為推進強國建設、民

族復興偉業接續奮鬥。



多路資金力挺交通基建

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近期，全國多個重點交通項目加緊建設，掀起施工熱潮。基建通數據顯示，僅近半個月相關部門

就批覆了１７項投資額在１０億元（人民幣．下同）以上的重大公路交通工程。專家指出，隨著

穩增長訴求增強，後續存量項目或加快落地。



增強宏觀調控政策時效性精準性

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受國務院委託，審計署審計長侯凱２６日向十四屆全國人大常委會第三次會議作《國務院關於

２０２２年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。報告提出，推動宏觀調控政策統

籌兼顧，增強時效性和精準性。





《上海證券報》



切實肩負起新時代新徵程黨賦予的使命任務

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國家主席習近平２６日下午在中南海同團中央新一屆領導班子成員集體談話時強調，要切實肩負

起新時代新徵程黨賦予的使命任務，更好把青年一代團結凝聚在黨的周圍，為推進強國建設、民

族復興偉業接續奮鬥。



單日淨投放創二季度來最高，人行護航年中流動性

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臨近跨季，資金面有收斂趨勢。為呵護市場流動性，人行近期逆回購操作持續加量，６月２６日

單日淨投放１５５０億元，為二季度以來最高。



中央財政赤字２﹒６５萬億元，與預算持平

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審計署審計長侯凱２６日向全國人大常委會作《國務院關於２０２２年度中央預算執行和其他財

政收支的審計工作報告》指，去年中央一般公共預算收入總量１０﹒７６萬億元、支出總量

１３﹒４萬億元，赤字２﹒６５萬億元，與預算持平。





《證券時報》



切實肩負起新時代新徵程黨賦予的使命任務

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國家主席習近平２６日下午在中南海同團中央新一屆領導班子成員集體談話時強調，要切實肩負

起新時代新徵程黨賦予的使命任務，更好把青年一代團結凝聚在黨的周圍，為推進強國建設、民

族復興偉業接續奮鬥。



鏈起「滿天星斗」，匯成「璀璨星河」

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南粵大地，珠江兩岸，廣州、深圳、佛山、東莞這四座城市緊密聚攏在大灣區核心地帶。它們是

實力雄厚的工業重地，根據《先進製造業百強市（２０２２）研究報告》，四座城市不僅名列前

茅，而且深圳、廣州分別摘得冠軍與季軍。



人民幣對美元中間價跌破７﹒２關口

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人民幣對美元匯率昨日繼續走低，在岸與離岸人民幣對美元均跌破７﹒２３。當日，人民幣對美

元中間價報７﹒２０５６，較上個交易日跌２６１個點子，跌破７﹒２關口。（ｌｃ）

