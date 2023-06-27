《神州經脈》滬深股市經歷四連跌，人行加大逆回購力度增加市場對寬鬆政策的信心，再加

上護盤大軍身影閃現，內房及中特估今日（２７日）異動拉升，助力滬綜指午後升幅超過１％，

全日收升１﹒２３％，報３１８９﹒４４點，是５月８日以來最大單日升幅，結束四連陰行情。

深成指升０﹒９７％，創業板指則揚０﹒２６％。

儘管Ａ股指數反彈，但交投活躍程度卻明顯下降，兩市全日成交只有８４１１億元（人民幣

．下同），按日急降１３﹒９％，外資循陸股通淨流出近２６億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤低開逾１８０點後由跌轉升，收盤報７﹒２１０１

，較上個交易日４時３０分收盤價漲１１８點子，結束四連跌，並脫離７個半月低位。人民幣兌

美元中間價今報７﹒２０９８，較上個交易日小跌４２點，創去年１１月１０日以來７個半月新

低，但已連續兩日強於市場預期，表明監管有意維穩近期人民幣跌勢，外電引述消息人士表示，

中國國有大行出手在即期外匯市場拋售美元，試圖阻止人民幣跌勢。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）今天在天津開幕。國務

院總理李強出席開幕式並發表主旨演講，指今年中國經濟回升向好的態勢比較明顯，預計第二季

經濟增長快於第一季，全年有望實現年初確定的經濟增幅５％左右的目標。李強又指，過去幾年

世紀疫情和百年變局交織疊加，經歷過有形的阻隔後，應當更加珍視溝通和交流、更加珍惜開放

和合作，呼籲要進一步樹立合作共贏的理念，攜手應對全球性的挑戰，「團結合作才是人間正道

」。



２﹒ 國務院總理李強２６日下午在天津會見世界貿易組織總幹事伊維拉。李強表示，中方支持

對世貿組織進行必要改革，將全面深入參與各領域談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠

道地位。一些國家提出的所謂「降依賴」「去風險」，有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視的

基本原則，也違背經濟規律，最終阻礙世界經濟復甦進程。伊維拉表示，世界經濟不應碎片化，

「脫鈎」將損害全球經濟發展。商務部部長王文濤同日會見伊維拉，王文濤強調中方堅定支持多

邊貿易體制，並指中國作為世界上最大的發展中國家，將承擔與自身經濟發展水平和能力相符的

義務。



３﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，美國財政部長耶倫計劃７月初訪問中國，或將會是中美關

係今年初惡化後，第二位訪問北京的美國內閣官員。屆時耶倫將首度與新任的中國對口官員進行

高級別經濟磋商。何立峰於３月接替劉鶴出任負責經濟政策的國務院副總理，這個職位傳統上負

責與美國財長對口。對此，中國外交部發言人毛寧回應稱，中美就各層級的對話和交往保持著溝

通，相關事項建議向中方主管部門詢問了解。



４﹒ 內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，

而《澎湃》報道指內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一周，導致當地光伏硅片拉晶企業產能受到

影響。國家電網有限公司董事長辛保安指出，今年電力供應的形勢總體穩定可控，但隨著氣候變

化以及經濟的快速發展，用電量在大幅增長，所以在局部地區、局部時段、高峰時段可能還會存

在一些小的缺口，已經通過各種措施進行了電網調度的優化。



５﹒ 工信部官網日前公示《道路機動車輛生產企業及產品》（第３７１批），顯示北京寶沃汽

車股份有限公司自行申請註銷汽車生產資質，而此前外界盛傳小米集團將從寶沃汽車繼承造車資

質，在目前不新增造車資質的情況下，市場擔憂小米將無從取得新能源汽車行業的入場券。另外

，小米 汽車預計將在明年上半年量產，網上流傳其定價和續航能力是「１４﹒９９萬元起、續

航８００公里」，惟小米公關負責人王化昨在微博發文澄清，有關消息不實，那是小米人工智能

助理小愛同學抓取了去年５月自媒體的猜想信息「闖禍了」，「小愛才六歲，還有很多東西不懂

」、「畢竟明年小米汽車發布，現在怎麼可能就有價格了呢」。



６﹒ 意大利政府近期多次表達考慮退出「一帶一路」合作。中共中央對外聯絡部部長劉建超到

訪意大利，星期日（２５日）在米蘭同當地工商企業界代表座談上，強調中意兩國簽署「一帶一

路」合作諒解備忘錄是正確決定，有助兩國提振合作信心。意大利工商界人士表示，堅定支持意

中兩國續簽「一帶一路」合作文件，推動持續、建設性對話交流，共同促進兩國互利互惠合作取

得更豐碩的成果。



７﹒ 暑假將至，教育部辦公廳發布《關於做好２０２３年暑期校外培訓治理有關工作的通知》

，提出保持高壓態勢，嚴厲打擊隱形變異，並要求動員社區、街道進行網格化管理，嚴防學科類

培訓機構違規開班、已註銷培訓機構繼續開班、面向３至６歲學齡前兒童的培訓機構違規開展學

科類培訓、非學科類培訓機構「打擦邊球」開展學科類培訓等問題發生。此外，結合開展「監管

護苗」專項行動，對培訓機構和個人以「一對一」「住家教師」「高端家政」「眾籌私教」以及

研學、夏令營等名義違規開展學科類培訓問題進行集中整治。



８﹒ 廣州市政府新聞辦公室今日舉辦「高質量看國企」新聞發布會。廣汽集團品牌公關部部長

、新聞發言人尹捷表示，廣汽埃安今年計劃產銷５０萬輛純電汽車，並啟動海外業務工作。力爭

到２０２５年，產銷量突破１００萬輛；全集團新能源汽車佔比２５％，自主品牌新能源汽車佔

比５０％。尹捷並透露，廣汽埃安目前正全力推進ＩＰＯ工作。（ｓｌ）

