《鍾之日記》６月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市經歷四連跌，人行加大逆回購力度增加市場對寬鬆政策的信心，再加上護盤大軍身

影閃現，內房及中特估今日異動拉升，助力滬綜指午後升幅超過１％，全日收升１﹒２３％，報

３１８９﹒４４點，是５月８日以來最大單日升幅，結束四連陰行情。深成指升０﹒９７％，創

業板指則揚０﹒２６％。

儘管Ａ股指數反彈，但交投活躍程度卻明顯下降，兩市全日成交只有８４１１億元人民幣，

按日急降１３﹒９％，外資循陸股通淨流出近２６億元人民幣。

半年末將至，本月１６－２６日人行累計淨投放７５７０億元人民幣，官媒引述市場人士指

出，人行適時加大短期流動性投放，有助於熨平市場波動、穩定市場預期、提振市場信心，並預

計未來貨幣環境將繼續保持相對寬鬆狀態。



＊港股結束五連跌＊



香江魚缸同樣放晴，恒指終止過去５個交易日的跌勢，今日高開５７點報１８８５１，開市

不久已重上１９０００關，在科技股及內房股的帶動下反覆上升，早段升幅擴至近３００點，半

日升２９２點，報１９０８６。午後恒指延續升勢，升幅擴至逾４３０點，高見１９２２６，全

日收報１９１４８，升３５４點或升１﹒８８％，主板成交９１６﹒８８億元。



＊憧憬政策刺激，內房死貓彈＊



內地最新出爐的樓市數據仍表現疲軟，易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前無論是房地產

開發的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力，市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策，他預計

７月份前後或有更重磅的刺激政策出台。

內房股今日一掃連日霉氣，使出死貓彈，新城發展（０１０３０）大漲１１﹒４％，龍湖

（００９６０）升８﹒２％，雅居樂（０３３８３）升７﹒３％，碧桂園（０２００７）升

７﹒１％，中國金茂（００８１７）升６﹒３％，潤地（０１１０９）升６％，越地

（００１２３）升５﹒８％，保利置業（００１１９）升４﹒９％。

不過內地樓市寬鬆政策有一個繞不過去的彎，那就是「房住不炒」，調子起得高，當局自然

不能讓樓市像從前一樣野蠻生長，即使推出寬鬆政策也不可過火，或者「暗度陳倉」，以鼓勵生

育、招攬人才等名義刺激買樓需求。

內地知名財經作家吳曉波上月呼籲只有救樓市才能救內需，建議當局出狠招挽救樓市信心，

外界反應兩極，有人同意樓市狀況對居民財富、地方財政、產業鏈甚至社會民生影響重大，當局

應出手呵護，但有人則認為樓市有升就應該有降，盲目刺激樓市只會產生更多泡沫。無論如何，

吳曉波因被指抹黑中國就業及股市狀況，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容，而遭微博禁

言，但未知被禁言是否和救樓市論有關。



＊中興獲升目標價，Ａ股飆至三年高＊



５Ｇ股今日獲捧，其中中興（００７６３）Ｈ股獲富瑞上調目標價至３７﹒２５元，全日拉

升６﹒３％，Ａ股亦升超６％創近三年新高。中國通信服務（００５５２）漲２﹒７％，中國鐵

塔（００７８８）升１﹒２％，中電信（００７２８）升０﹒３％，惟中聯通（００７６２）跌

近１％。

中移動（００９４１）升０﹒６％，報６３﹒６５元。中移動５Ｇ新通話戰略產品將在今年

實現全網規模商用。另外中國移動的無線網已部署商用５Ｇ基站超過１７０萬站，人口覆蓋率超

過８５％，隨著今年３６萬５Ｇ基站的建成，人口覆蓋率將超過９０％。５Ｇ終端客戶數達

４﹒８億，５Ｇ網絡分流比超過５０％，一半流量承載在５Ｇ網絡上，５Ｇ成為業務發展的主要

網絡，５Ｇ商用案例超２﹒３萬個。





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