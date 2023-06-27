《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上汽集團（滬：６００１０４）昨晚發布

澄清說明稱，近期有自媒體報道，「上汽ＭＧ（名爵）印度公司被當地強行低價收購股份，喪失

控制權」，相關內容嚴重背離事實。

上汽集團表示，目前，上汽集團仍然控股ＭＧ印度公司。涉及ＭＧ印度公司的股權交易需獲

得中國政府批准。上汽集團會適時公布官方信息。

有關傳聞稱，印度金達爾西南集團（ＪＳＷ集團）正試圖收購名爵汽車印度有限公司部分股

權，後者為上汽在印度設立的全資子公司。ＪＳＷ集團將會持有上汽名爵印度公司４５％－

４８％的股份，經銷商和印度員工持有５％－８％的股份，從而超越中方持股比例。經過這樣一

番操作，上汽集團將失去對印度子公司的控制權，名爵印度公司將成為一家被印度人掌控的公司

。並且，此次收購已經得到了印度政府的大力支持。

傳聞進一步指出，原本上汽集團針對此次收購的開價是按照８０億－１００億美元的估值計

算，但是經過一番「溝通」之後，名爵印度公司的估值直接降低到１２億－１５億美元。上汽集

團還試圖想通過擴大對印度投資來保住資產，包括計劃投資５００億盧比（６﹒１１億美元）在

印度建設新工廠，同時擴大純電動汽車的本土化生產製造，但最終上汽的計劃沒有落地。

