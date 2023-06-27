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AH股新聞

27/06/2023 09:06

《神州基金》逾兩百億資金撤離貨幣ＥＴＦ，債券型基金頗受青睞

　　《經濟通通訊社２７日專訊》近日，被視為場內保證金理財風向標的貨幣ＥＴＦ遭遇資金撤
離。Ｗｉｎｄ統計數據顯示，６月以來，市場上有２７隻貨幣ＥＴＦ合計淨流出額達
２４１﹒４９億元（人民幣．下同）。其中，銀華日利ＥＴＦ淨流出１４８﹒２５億元，華寶添
益ＥＴＦ淨流出７５﹒８１億元，這兩隻基金均是千億規模的「巨無霸」產品。
　　業內人士指，貨幣基金收益率逐漸走低是導致這類產品規模下降的原因之一。去年年中，大
批貨幣基金７日年化收益率跌破２％，一度滑向「１時代」。隨後在２０２２年１１月中旬起，
又觸底反彈，多隻貨幣基金７日年化收益率重回「２時代」。不過，今年４月以來，貨幣基金整
體收益率又有所下滑，據天天基金網數據，截至６月２５日，５２４隻場外貨幣基金中，有
２５０隻的７日年化收益率在２％以上，佔比不足五成。
　　另一方面，債券型基金近來備受青睞。基金業協會數據顯示，截至今年４月末，債券型基金
規模達到４﹒３７萬億元，較今年１月份增加３５９２﹒９億元。
　　新發產品是債券型基金規模增長的主力軍。受市場震蕩影響，今年以來，爆款權益基金罕見
，但誕生了不少爆款債券型基金。截至６月２５日，今年以來發行的５０６隻基金中，有２６隻
募集規模超過５０億元，其中２５隻基金都是債券型基金。
　　財通證券分析師認為，債券型基金規模增長，或因居民存款轉移所致。此外，權益市場波動
也導致投資者出現避險情緒，轉而配置穩健型的低波動產品。（ｌｃ）

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