《經濟通通訊社２７日專訊》近日，被視為場內保證金理財風向標的貨幣ＥＴＦ遭遇資金撤
離。Ｗｉｎｄ統計數據顯示，６月以來，市場上有２７隻貨幣ＥＴＦ合計淨流出額達
２４１﹒４９億元（人民幣．下同）。其中，銀華日利ＥＴＦ淨流出１４８﹒２５億元，華寶添
益ＥＴＦ淨流出７５﹒８１億元，這兩隻基金均是千億規模的「巨無霸」產品。
業內人士指，貨幣基金收益率逐漸走低是導致這類產品規模下降的原因之一。去年年中，大
批貨幣基金７日年化收益率跌破２％，一度滑向「１時代」。隨後在２０２２年１１月中旬起，
又觸底反彈，多隻貨幣基金７日年化收益率重回「２時代」。不過，今年４月以來，貨幣基金整
體收益率又有所下滑，據天天基金網數據，截至６月２５日，５２４隻場外貨幣基金中，有
２５０隻的７日年化收益率在２％以上，佔比不足五成。
另一方面，債券型基金近來備受青睞。基金業協會數據顯示，截至今年４月末，債券型基金
規模達到４﹒３７萬億元，較今年１月份增加３５９２﹒９億元。
新發產品是債券型基金規模增長的主力軍。受市場震蕩影響，今年以來，爆款權益基金罕見
，但誕生了不少爆款債券型基金。截至６月２５日，今年以來發行的５０６隻基金中，有２６隻
募集規模超過５０億元，其中２５隻基金都是債券型基金。
財通證券分析師認為，債券型基金規模增長，或因居民存款轉移所致。此外，權益市場波動
也導致投資者出現避險情緒，轉而配置穩健型的低波動產品。（ｌｃ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加