《經濟通通訊社２７日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）董事長兼ＣＥＯ陳睿在公司１４周年

慶晚會上宣布，平台在未來幾周內會取消展示視頻稿件的播放次數，轉而用播放時長代替。計劃

未來幾周，將完成產品更新。

陳睿表示，播放分鐘數比播放次數更能體現視頻的質量。用戶點擊一個視頻，播放量數據是

重要的參考指數，但播放次數反映的是用戶點進去看視頻的次數，不能代表用戶真實消費視頻的

情況，有的用戶點進去也許１０秒鐘就退出，但是有的視頻用戶點進去會看４０分鐘，播放分鐘

數在統計中被忽視。

陳睿指，統計播放分鐘數技術複雜度更高，成本更高。隨著技術的成熟，現在Ｂ站已經有能

力統計播放分鐘數，替代Ｂ站播放次數作為外顯數據，讓用戶有更好的參考。



＊Ｂ站將推新變現方式＊



早前有一批Ｂ站博主密集宣布暫停更新視頻，其中包括多位擁有百萬粉絲的博主。有博主表

示，平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。陳睿在晚會上公布新措施指，Ｂ站將

推出新的變現方式。正在內測的「充電計劃」升級版，為不擅長做廣告的ＵＰ主提供新收入方式

。在２０１６年Ｂ站就有充電功能，用戶可以為喜歡的ＵＰ主打賞，在今年Ｂ站計劃做一系列升

級，如包月充電，讓用戶長期支持喜愛的ＵＰ主，享受一些特權。

他並表示，自２０１８年創作激勵計劃上線以來，Ｂ站一共發放了２２﹒４３億元人民幣的

創作激勵金，累計覆蓋了１１０萬名的ＵＰ主。（ｄｗ）

