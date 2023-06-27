《經濟通通訊社２７日專訊》中證監今年實行新規，擬境外上市的內地公司須向當局報備。

亞洲最大的金融游說團體亞洲證券業與金融市場協會（ＡＳＩＦＭＡ）表示，不少投行、法律和

審計專業人士對新規的界限感到模糊，不確定如何承擔責任，以及避免違反收緊後的保密規定。

中證監自３月３１日起實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，境內企業於境

外上市正式轉向備案制，當中要求擬境外上市的內地公司須向當局報備，並要求在境內生產、以

境內為主要基地或在境內獲利超過５０％的境外公司，在境外地區ＩＰＯ、增資，都要依照規定

備案。

ＡＳＩＦＭＡ股票與交易後業務董事總經理Ｌｙｎｄｏｎ Ｃｈａｏ表示，中證監現要求協

助企業境外上市的專業團隊，於企業海外上市後三天內正式承諾，保證他們工作的真實性、準確

性和完整性，令投行、律師和會計師都感到非常緊張。

他表示，中證監要求投行和其他專業團隊將境內完成的工作底稿，保存在境內，這類文件的

概念定義模糊，也引起了投資銀行和律師事務所之間關於哪一方主要負責存儲這類文件的爭議，

而且做法可能違反紐約或香港證券監管要求，他稱「這樣對中國不利，對有需要尋求國際資本的

中國企業不利」。

他並指，ＡＳＩＦＭＡ在最近的一次會議上向中證監表達擔憂，並補充表示中證監已認識到

上市新規帶來的挑戰，並承諾努力提供解決方案。（ｄｗ）

