《經濟通通訊社２７日專訊》中國國有大行疑出手在離岸市場拋售美元，以試圖抑制人民幣

跌勢。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤低開逾１８０點後由跌轉升，目前升６９點子，

報７﹒２１５０；離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早段一度逼近７﹒２５元關口，目前也較日內低

點回升逾２００點，報７﹒２１８９。

人民幣兌美元中間價今報７﹒２０９８，較上個交易日小跌４２點，創去年１１月１０日以

來７個半月新低，但已連續兩日強於市場預期，表明監管有意維穩近期人民幣跌勢。

據《路透》引述消息人士表示，中國國有大行周二（２７日）出手在即期外匯市場拋售美元

，試圖阻止人民幣跌勢。《彭博》引述交易員指，在昨日北京時間１６：３０前看到來自少數中

資大行逆勢賣出美元，迅速推動人民幣反彈，但之後市場逢低購匯重新推動人民幣回落。

路透指離岸價達到７﹒２５是一個關鍵門檻，突破該水平可能會迅速使人民幣跌至２０２２

年以來的最低水平。而貶值原因主要是中國經濟疫後復甦緩慢，以及聯儲局不斷加息導致中美息

差擴大。年初迄今，離岸已貶值超過４％。



＊經濟刺激舉措未出，短期人民幣或難以扭轉跌勢＊



有交易員分析，早盤國有大行在離岸市場拋售美元，再加上中間價偏強的監管維穩信號已較

為明顯，離、在岸人民幣均已回升至７﹒２２元關口附近；但由於中國經濟刺激舉措仍未推出，

在缺乏實質性利好因素的情況下，短期人民幣跌勢或難以實質性扭轉。

馬來亞銀行最新報告也認為，官方中間價連續兩日強於預期，市場應更加重視監管有意減緩

人民幣貶值步伐的政策信號；但是這無法扭轉人民幣看跌趨勢，而是需要盡快推出可信的經濟刺

激舉措。（ｊｔ）

