《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市經歷上日急跌後，今早則稍微高開，人行加大逆回購

力度增加市場對寬鬆政策的信心，滬綜指盤中擴大升幅，半日收升０﹒９３％，報

３１７９﹒９２點，深成指升０﹒５７％，創業板指則軟０﹒０５％。

儘管Ａ股指數反彈，但交投活躍程度卻明顯下降，兩市半日成交５１７７億元（人民幣．下

同），比上日（２６日）同時段大減１８﹒４％。

人民銀行進行２１９０億元７天期逆回購，今日淨投放３７０億元。半年末將至，本月１６

－２６日人行累計淨投放７５７０億元，官媒引述市場人士指出，人行適時加大短期流動性投放

，有助於熨平市場波動、穩定市場預期、提振市場信心，並預計未來貨幣環境將繼續保持相對寬

鬆狀態。

另據報美國財長耶倫計劃７月初訪問中國，並和國務院副總理何立峰會晤。



＊地產股擴大升幅，軍工股有炒作＊



內地最新出爐的樓市數據仍表現疲軟，易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前，無論是房地

產開發的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力，市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策，他預

計７月份前後或有更重磅的刺激政策出台。地產股今日走高，新城控股（滬：６０１１５５）飆

７﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）漲

３﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）升

２﹒６％。

台灣方面指中國解放軍各型軍機抵８架次近台灣２４海浬鄰接區，並有５艘解放軍軍艦，配

合執行聯合戰備警巡。軍工股炒作，國瑞科技（深：３００６００）飆１４％，中國動力

（滬：６００４８２）、中船科技（滬：６０００７２）漲停，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）

升６﹒８％，中國重工（滬：６０１９８９）升６﹒３％，中船防務（滬：６００６８５）走高

６﹒１％，航宇科技（滬：６８８２３９）升５﹒１％。



＊電力股回吐，光伏股意外之喜＊



電力股上日掀漲停潮，今日出現回吐，天富能源（滬：６００５０９）跌４﹒６％，協鑫能

科（深：００２０１５）挫４﹒３％，粵電力Ａ（深：０００５３９）跌４％，涪陵電力

（滬：６００４５２）跌３﹒５％，龍源電力（深：００１２８９）跌２﹒８％。

內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，另

有內媒報道指內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一周，導致當地光伏硅片拉晶企業產能受到影響

。限產消息刺激光伏股走高，科威爾（滬：６８８５５１）升１３﹒３％，皇氏集團

（深：００２３２９）、英力特（深：０００６３５）漲停，珈偉新能（深：３００３１７）升

７﹒１％，億晶光電（滬：６００５３７）升６﹒８％。（ｅｙ）

