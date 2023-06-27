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AH股新聞

27/06/2023 13:22

《Ａ股行情》滬綜指午後升幅逾１％，深成指升０﹒８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，軍工、旅遊、地產等板塊領漲，滬綜
指升１﹒０６％，報３１８４﹒１２點，滬深３００指數升０﹒７１％，深成指升０﹒８％。上
海Ｂ股漲１﹒３７％，深圳Ｂ股升０﹒５７％。（ｅｙ）

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