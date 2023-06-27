《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市經歷四連跌，人行加大逆回購力度增加市場對寬鬆政

策的信心，再加上護盤大軍身影閃現，內房及中特估今日異動拉升，助力滬綜指午後升幅超過

１％，全日收升１﹒２３％，報３１８９﹒４４點，是５月８日以來最大單日升幅，結束四連陰

行情。深成指升０﹒９７％，創業板指則揚０﹒２６％。

儘管Ａ股指數反彈，但交投活躍程度卻明顯下降，兩市全日成交只有８４１１億元（人民幣

．下同），按日急降１３﹒９％，外資循陸股通淨流出近２６億元。

人民銀行進行２１９０億元７天期逆回購，今日淨投放３７０億元。半年末將至，本月１６

－２６日人行累計淨投放７５７０億元，官媒引述市場人士指出，人行適時加大短期流動性投放

，有助於熨平市場波動、穩定市場預期、提振市場信心，並預計未來貨幣環境將繼續保持相對寬

鬆狀態。

夏季達沃斯論壇今天在天津開幕。國務院總理李強發表演講，他指各方應當更加珍視溝通和

交流，堅決反對人為將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通，使經濟

全球化發展成果更加公平。



＊中特估復仇，軍工、基建概念搶眼＊



中特估概念四連跌後今日復仇，中工國際（深：００２０５１）、中船科技

（滬：６０００７２）漲停，中材國際（滬：６００９７０）、北方國際（深：００００６５）

升６﹒６％，中鋼國際（深：０００９２８）升６﹒４％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升

６﹒２％，中國交建（滬：６０１８００）升５﹒８％，中國中冶（滬：６０１６１８）升

５﹒６％。中國明日（２８日）料將公布今年首５個月全國規模以上工業企業利潤數據，彭博預

計同比下降約２１％。

旅遊股見鑊氣，曲江文旅（滬：６００７０６）、西安旅遊（深：０００６１０）、長白山

（滬：６０３０９９）漲停，西藏旅遊（滬：６００７４９）升８﹒５％，張家界

（深：０００４３０）升６﹒５％，眾信旅遊（深：００２７０７）升５﹒９％。



＊地產股坐火箭，新城控股漲停＊



憧憬下月當局將出台利好房地產政策，地產股莫名興奮，新城控股（滬：６０１１５５）漲

停，招商蛇口（深：００１９７９）升７％，金地集團（滬：６００３８３）升５﹒１％，萬科

Ａ（深：０００００２）升４﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）升３﹒２％，大悅城

（深：００００３１）升３﹒１％。

家品股連帶抽高，好太太（滬：６０３８４８）、箭牌家居（深：００１３２２）、哈爾斯

（深：００２６１５）、索菲亞（深：００２５７２）、志邦家居（滬：６０３８０１）集體漲

停。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４５﹒４３ ＋０﹒９４

上證綜合指數 ３１８９﹒４４ ＋１﹒２３ ３５４４﹒８８

上證Ａ股指數 ３３４３﹒４４ ＋１﹒２３

深證成份指數 １０９７８﹒０８ ＋０﹒９７ ４８６５﹒７６

深圳創業板指數 ２１９１﹒８３ ＋０﹒２６

上證Ｂ股指數 ２６７﹒５９ ＋１﹒２６ １﹒４４

深證Ｂ股指數 １１３３﹒３７ ＋０﹒８３ ０﹒５４

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