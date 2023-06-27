《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒２３％，報３３４３﹒４４點。

內地最新出爐的樓市數據仍表現疲軟，易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前，無論是房地

產開發的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力，市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策，他預

計７月份前後或有更重磅的刺激政策出台。地產股今日走高，新城控股（滬：６０１１５５）升

一成漲停，金地集團（滬：６００３８３）漲５﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升

３﹒２％。

台灣方面指中國解放軍各型軍機抵８架次近台灣２４海浬鄰接區，並有５艘解放軍軍艦，配

合執行聯合戰備警巡。軍工股炒作，中國動力（滬：６００４８２）、中船科技

（滬：６０００７２）漲停，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）升６﹒２％，中國重工

（滬：６０１９８９）升５﹒８％，中船防務（滬：６００６８５）走高６﹒２％。

旅遊股反彈，長白山（滬：６０３０９９）升一成漲停，西藏旅遊（滬：６００７４９）飆

８﹒５％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升近４％，中青旅（滬：６００１３８）升４﹒３％

，天目湖（滬：６０３１３６）升３﹒６％。（ｊｔ）

