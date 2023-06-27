《經濟通通訊社２７日專訊》新浪微博的官方帳號昨日（２６日）發布「本周創作安全小貼

士」，其中三名大Ｖ被指「通過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊

否定現行政策和管理制度的內容」，遭禁言處置。

其中一名被禁言的大Ｖ名稱為「吳＊波」，相信為內地知名財經作家吳曉波，記者瀏覽吳曉

波的微博主頁，顯示其因違反相關法律法規，目前處於禁言狀態，而其最新一則微博發布日期為

去年４月２９日，至於其微信公眾號則未見異常，預定明日（２８日）晚上８時將進行直播。



＊曾呼籲救樓市才能救內需，言論登熱搜＊



事實上吳曉波已經很少在微博上發言，今次再度觸動監管機構神經，外界相信和吳曉波於上

個月登上熱搜的一番言論有關。吳曉波日前在微信公眾號發文，題為《只有救樓市才能救內需》

，他認為房地產的巨型產業鏈「懸掛著居民消費和財富、地方政府、銀行及數十個相關產業，同

時涉及上億的就業人口」，但目前內地樓市信心已處於前所未見的低谷，建議當局五招挽救樓市

信心：一、盡快對房地產稅作出明示；二、降低改善型住房房貸利率；三、降低存量房貸利率；

四、全面取消限價政策；五、認真落實「三支箭」和保交樓政策。（ｅｙ）（ｚｚ）

