《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅２６日在北京會見美

國非政府組織美中關係全國委員會董事會主席雅各布．盧一行。王毅指出，中美關係面臨困難的

根源在於美方對華認知和對華定位出現嚴重偏差，進而採取一系列錯誤的對華舉措。中方對美政

策保持著連續性、穩定性，始終遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則

。美方應切實尊重中方的正當發展權利，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎，以實際

行動落實兩國元首峇里島共識，兌現美方多次作出的承諾，同中方相向而行，推動中美關係穩下

來，好起來。

王毅又引述習近平的話重申，中美關係的基礎在民間，中方始終寄希望於美國人民，希望兩

國人民友好下去。美中關係全國委員會長期以來為促進兩國人民相互了解發揮了建設性作用，當

前形勢下，希望委員會繼續做中美關係止跌企穩的推動者、友好交流的促進者、互利合作真實故

事的傳播者。

雅各布．盧等則表示，美中彼此依存，「脫勾」不可行。美中關係全國委員會支持兩國暢通

各領域溝通渠道，將繼續致力於促進雙方坦誠對話交流，推動美中關係朝著積極方向發展。

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