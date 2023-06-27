《經濟通通訊社２７日專訊》２０２３年夏季達沃斯論壇今日在天津舉行。國家電網有限公

司董事長辛保安指出，今年電力供應的形勢總體是穩定可控的，但隨著氣候變化以及經濟的快速

發展，用電量在大幅增長，所以在局部地區、局部時段、高峰時段可能還會存在一些小的缺口，

已經通過各種措施進行了電網調度的優化。（ｓｌ）

