《經濟通通訊社２７日專訊》２０２３年夏季達沃斯論壇今日在天津舉行。國家電網有限公
司董事長辛保安指出，今年電力供應的形勢總體是穩定可控的，但隨著氣候變化以及經濟的快速
發展，用電量在大幅增長，所以在局部地區、局部時段、高峰時段可能還會存在一些小的缺口，
已經通過各種措施進行了電網調度的優化。（ｓｌ）
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27/06/2023 10:40
【達沃斯論壇】國家電網辛保安：今年電力供應總體穩定可控
《經濟通通訊社２７日專訊》２０２３年夏季達沃斯論壇今日在天津舉行。國家電網有限公
司董事長辛保安指出，今年電力供應的形勢總體是穩定可控的，但隨著氣候變化以及經濟的快速
發展，用電量在大幅增長，所以在局部地區、局部時段、高峰時段可能還會存在一些小的缺口，
已經通過各種措施進行了電網調度的優化。（ｓｌ）
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