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AH股新聞

27/06/2023 14:01

《行業數據》中汽協：首５月銷量前十車企合計賣車量增７﹒９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，今年１－５月，汽車銷量排名
前十位的企業集團銷量合計同比增長７﹒９％，較１－４月提高４﹒１個百分點，佔汽車銷售總
量的８３﹒３％，低於上年同期２﹒５個百分點。上述十家企業中，與上年同期相比，比亞迪
（０１２１１）（滬：６００１０４）、北汽（０１９５８）、奇瑞、吉利（００１７５）銷量
增速明顯，呈兩位數增長；一汽、長安（深：０００６２５）和廣汽（０２２３８）
（滬：６０１２３８）在同比小幅增長，其他企業呈不同程度下降。
　　１－５月，新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計同比增長６２﹒８％，佔新能源
汽車銷售總量的８５％，高於上年同期８﹒３個百分點，整個新能源市場依舊處在快速增長階段
。上述十家企業中，比亞迪銷量繼續在高基數上維持高增速，累計銷量超過１００萬輛，理想、
廣汽和一汽同比增速均超過一倍。
　
＊國內銷量前十車企合計銷量增幅回落＊
　
　　１－５月，國內汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計同比增長１％，較１－４月回落
２﹒６個百分點，佔汽車銷售總量的８４﹒９％，低於上年同期１﹒９個百分點。上述十家企業
中，與上年相比，比亞迪、北汽、華晨寶馬銷量呈兩位數增長；吉利、長安、一汽和廣汽銷量小
幅增長，其他企業呈不同程度下降。（ｓｌ）

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