《經濟通通訊社２７日專訊》跨界做手機的車企蔚來（０９８６６），在首款手機上周通過

工信部無線電核准後，開始公布其手機專利。天眼查Ａｐｐ顯示，６月２７日，蔚來移動科技有

限公司申請的「前置攝像頭光圈可調的電子設備」專利公布。

摘要顯示，本申請涉及電子設備的技術領域，具體提供一種前置鏡頭光圈可調的電子設備，

旨在解決現有前置鏡頭無法實現光圈調節的問題。本申請的前置鏡頭可調的電子設備包括：主殼

體、設置於主殼體上的顯示屏及設置於主殼體內的攝像模組、控制器。

其中顯示屏覆蓋攝像模組，攝像模組的進光端朝向顯示屏，兩者分別與控制器電連接。顯示

屏上設置有與進光端對應的進光區，進光區內具有像素點，通過控制器調節進光區內不同位置的

像素點的顯示狀態，從而能夠改變進光區的透光面積，不僅保證了電子設備正面的美觀度不受影

響，而且無需增加設備的厚度，滿足電子設備小型化、輕薄化的設計需求。

說明書顯示，所述電子設備包括但不限於手機、平板等。

在今年４月舉行的電動汽車百人會論壇上，蔚來ＣＥＯ李斌曾透露，蔚來手機將於今年第三

季度發布、實現交付。（ｓｌ）

