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AH股新聞

27/06/2023 15:13

蔚來手機專利公布：前置鏡頭光圈可調節，設備保持美觀輕薄

　　《經濟通通訊社２７日專訊》跨界做手機的車企蔚來（０９８６６），在首款手機上周通過
工信部無線電核准後，開始公布其手機專利。天眼查Ａｐｐ顯示，６月２７日，蔚來移動科技有
限公司申請的「前置攝像頭光圈可調的電子設備」專利公布。
　　摘要顯示，本申請涉及電子設備的技術領域，具體提供一種前置鏡頭光圈可調的電子設備，
旨在解決現有前置鏡頭無法實現光圈調節的問題。本申請的前置鏡頭可調的電子設備包括：主殼
體、設置於主殼體上的顯示屏及設置於主殼體內的攝像模組、控制器。
　　其中顯示屏覆蓋攝像模組，攝像模組的進光端朝向顯示屏，兩者分別與控制器電連接。顯示
屏上設置有與進光端對應的進光區，進光區內具有像素點，通過控制器調節進光區內不同位置的
像素點的顯示狀態，從而能夠改變進光區的透光面積，不僅保證了電子設備正面的美觀度不受影
響，而且無需增加設備的厚度，滿足電子設備小型化、輕薄化的設計需求。
　　說明書顯示，所述電子設備包括但不限於手機、平板等。
　　在今年４月舉行的電動汽車百人會論壇上，蔚來ＣＥＯ李斌曾透露，蔚來手機將於今年第三
季度發布、實現交付。（ｓｌ）

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