《經濟通通訊社２７日專訊》深圳樂有家研究中心整理２０２０年至２０２３年上半年深圳

各區二手房價格變化數據顯示，深圳二手房均價同比２０２０年下降了５﹒８％。除龍華持平外

，其他各區二手房價均出現不同程度的下調。當中降幅較大的光明、南山、寶安及坪山，跌幅在

７－９個點。

數據並以各區１－３房的代表上車盤為樣本對比發現，樣本不少樓盤三年來總價減少了幾十

萬元（人民幣．下同），甚至近百萬元。（ｄｗ）

