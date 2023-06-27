《經濟通通訊社２７日專訊》深圳樂有家研究中心整理２０２０年至２０２３年上半年深圳
各區二手房價格變化數據顯示，深圳二手房均價同比２０２０年下降了５﹒８％。除龍華持平外
，其他各區二手房價均出現不同程度的下調。當中降幅較大的光明、南山、寶安及坪山，跌幅在
７－９個點。
數據並以各區１－３房的代表上車盤為樣本對比發現，樣本不少樓盤三年來總價減少了幾十
萬元（人民幣．下同），甚至近百萬元。（ｄｗ）
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27/06/2023 17:56
《中國房產》深圳二手樓價三年降逾５％，有樓盤價劈近百萬
《經濟通通訊社２７日專訊》深圳樂有家研究中心整理２０２０年至２０２３年上半年深圳
各區二手房價格變化數據顯示，深圳二手房均價同比２０２０年下降了５﹒８％。除龍華持平外
，其他各區二手房價均出現不同程度的下調。當中降幅較大的光明、南山、寶安及坪山，跌幅在
７－９個點。
數據並以各區１－３房的代表上車盤為樣本對比發現，樣本不少樓盤三年來總價減少了幾十
萬元（人民幣．下同），甚至近百萬元。（ｄｗ）
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