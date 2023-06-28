《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上期所副總經理張銘今日在「２０２３期
貨助力鄉村振興大會」上表示，上期所目前正加快推進液化天然氣和鋁合金期貨等低碳產品上市
工作。
下一步，上期所將全面貫徹綠色理念，加強綠色合作，研究推出更多綠色理念的產品，支持
期貨公司綠色轉型。
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28/06/2023 14:02
《駐滬專電》上期所正推進液化天然氣和鋁合金期貨等低碳產品上市
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上期所副總經理張銘今日在「２０２３期
貨助力鄉村振興大會」上表示，上期所目前正加快推進液化天然氣和鋁合金期貨等低碳產品上市
工作。
下一步，上期所將全面貫徹綠色理念，加強綠色合作，研究推出更多綠色理念的產品，支持
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