《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「流動的中國」釋放強勁經濟動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月１日零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。擴範圍、增線路、加密度??此次調圖，將

提升鐵路網的整體功能和運行效率，進一步優化客貨運輸產品供給，為中國經濟運行整體好轉和

人民群眾便捷出行提供可靠支撐。



滬深兩市四房企再融資項目落地

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

繼６月１６日招商蛇口發行股份購買資產並募集配套資金申請獲中證監註冊生效後，昨日滬深兩

市上市房企大名城、保利發展、福星股份和中交地產的再融資項目獲得中證監批文。



投資中國就是選擇更好的未來

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強２７日下午在天津出席世界經濟論壇全球企業家對話會時表示，中國經濟升級潛

力巨大，投資中國就是選擇了更好的未來。中國願同各國企業家一道，以高水平開放合作增強高

質量發展動能。





《上海證券報》



政策「組合拳」提振實體經濟融資需求

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，為促進國內經濟加快復甦，信貸投放靠前發力，圍繞重點領域有的放矢，實體經濟融

資成本下行至歷史最低水平。展望下半年，業內人士預計，隨著逆周期調節開啟，政策「組合拳

」有望接踵而至。



中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）２７日在天津開幕。在為期三天的盛會

上，來自９０多個國家和地區的約１５００名各界代表匯聚一堂，為全球經濟共謀可持續發展之

道。



中國國企在開放合作中加快推進高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委主任張玉卓２７日在出席２０２３年夏季達沃斯論壇開幕式時表示，當前中國經濟

運行整體回升向好，企業有活力、增長有動力，國企特別是央企在開放合作中加快推進高質量發

展，以自身質量變革為經濟發展加油助力。





《證券時報》



習近平分別會見巴巴多斯、新西蘭、蒙古國、越南四國總理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２７日在人民大會堂分別會見來華進行正式訪問的巴巴多斯總理莫特利、新西蘭

總理希普金斯、蒙古國總理奧雲額爾登、越南總理範明政。



以自身確定性應對全球經濟不確定性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，世界經濟發展面臨諸多新舊風險挑戰，經濟增長乏力，金融市場波動不斷。如何應對

全球經濟金融風險挑戰，成為世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）的重要議

題。



繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強２７日上午在天津出席２０２３年夏季達沃斯論壇開幕式時致辭稱，未來中國將

繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，也為各國投資者提供互利共贏的合作機遇。（ｌｃ）

