《鍾之日記》６月２８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：無升跌。



歐央行暗示繼續加息，再加上受美國對華技術管制升級消息影響，Ａ場科技股再見跌浪，拖

累滬綜指今早走跌，惟午後能源股帶頭發力，市況轉佳，滬指全日終無升跌，報３１８９﹒３８

點，深成指則跌０﹒４７％，創業板指同跌０﹒４４％。

兩市成交全日８８８２億元人民幣，按日增加５﹒６％，陸股通今早淨流出超過７１億元人

民幣，午後儘管人民幣離岸匯價進一步走貶，惟股市走資情況有改善，陸股通全日淨流出

４０﹒７億元人民幣。

國家統計局公布，１－５月份全國規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒８％，降幅比首４

月收窄１﹒８個百分點。５月份規模以上工業企業實現利潤總額同比下降１２﹒６％，降幅較４

月收窄５﹒６個百分點，連續三個月收窄。



＊港股小升收市，成交不足８００億＊



市場觀望美聯儲主席鮑威爾和歐央行總裁拉加德在歐洲央行論壇上發表講話，港股成交繼續

淡靜，全日大市總成交成交不足８００億元，恒指全日於１９０００至１９２００上下爭持，受

制２０天線，最終收報１９１７２，升２３點或升０﹒１２％，主板成交７９３﹒１８億元。



＊美方扼脖子，ＡＩ股個別走＊



據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施人工智能晶片出口管制，最

快可能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片，削弱中

國發展ＡＩ技術的能力，據報新規管制力度可能較業界預計更大，或致輝達旗下較低規格的高階

晶片Ａ８００也無法出口至中國。

消息又指美國政府還考慮限制向中國ＡＩ公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務

，來規避美方的先進晶片出口禁令。

中美在科技領域展開激烈競爭，因ＣｈａｔＧＰＴ而爆紅的生成式ＡＩ更是兵家必爭之地，

月初輝達ＣＥＯ黃仁勳在台北國際電腦展展現旗下ＡＩ晶片能力後，曾盛傳將到中國大陸進行訪

問，結果傳聞落空，讓內地ＡＩ愛好者甚是失望。如今內地科企龍頭紛紛推出自家ＧＰＴ模型，

但目前看來雷聲大雨點小，與一些人希望見到的「技術革命」還有一大段距離，如果再失去ＡＩ

晶片的支援，中國發展ＡＩ的道路或更加艱辛。

本港ＡＩ概念股表現個別，商湯（０００２０）升０﹒９％，百度（０９８８８）升

１﹒１％，知乎（０２３９０）漲４％，阿里（０９９８８）跌１﹒３％，小米（０１８１０）

升２﹒３％。



＊內地高溫天氣持續，煤炭股炒上＊



據央視報道，內地多個地區出現新一輪降雨，不過明天起華北等地將重回高溫炎熱天氣，北

京、河北、河南等多地最高氣溫或超４０攝氏度。內地出現高溫天氣，帶動電力需求，煤炭股今

日急拉漲，兗礦能源（０１１７１）走高３﹒８％，中煤能源（０１８９８）升１﹒４％，兗煤

澳大利亞（０３６６８）升０﹒９％，神華（０１０８８）升０﹒６％。

在全國夏季煤炭交易會上，山西焦煤黨委書記趙建澤在發表演講時表示，今年以來煤炭市場

出現大幅震盪，更多的是對此前煤價變化的修復，使煤炭價格向正常區間逐級回歸，一定要理性

地看待這一現象，當前煤炭市場再次出現大幅震蕩的可能性已經不大。

另外中國煤炭運銷協會發布關於做好迎峰度夏期間煤炭保供穩價工作的倡議書。其中提到，

要確保煤礦安全生產、嚴格履行電煤合同、做好電煤應急儲備等。





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