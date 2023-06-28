《經濟通通訊社２８日專訊》昨日港股及Ａ股內房板塊異動拉升，盤後即有好消息。四家Ａ

股上市房企大名城（滬：６０００９４）、保利發展（滬：６０００４８）、福星股份

（深：０００９２６）和中交地產（深：０００７３６）的定向增發股票融資項目申請已獲中證

監批文，是股權融資新規出台後，首批上市房企的股權再融資項目落地。上述股票今早價格走勢

個別。



表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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大名城（滬：６０００９４） ３﹒１１元 升０﹒３２％

保利發展（滬：６０００４８） １３﹒２９元 跌１﹒０４％

福星股份（深：０００９２６） ４﹒１７元 升１﹒２１％

中交地產（深：０００７３６） １５﹒０７元 跌１﹒１８％

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根據此前的募集說明書，保利發展此次非公開發行擬募資不超１２５億元（人民幣．下同）

，投向全國１４個房地產項目，以及用１５億元補充流動資金；大名城擬募資不超３０億元，投

向上海的５個房地產項目，以及用９億元補充流動資金；中交地產擬募資不超３５億元，投向５

個房地產項目，及用１０﹒５億元補充流動資金；福星股份擬募資不超１３﹒４億元，投向兩個

地產項目，以及用４億元補充流動資金。

股權融資被視為房企繼貸款融資、債券融資後的「第三支箭」。去年１１月，中證監決定在

股權融資方面調整優化５條措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和

涉房上市公司再融資等。（ｅｙ）

