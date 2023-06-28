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AH股新聞

28/06/2023 10:28

《Ａ股焦點》首批內房Ａ股定增項目獲批，相關股今早表現個別

　　《經濟通通訊社２８日專訊》昨日港股及Ａ股內房板塊異動拉升，盤後即有好消息。四家Ａ
股上市房企大名城（滬：６０００９４）、保利發展（滬：６０００４８）、福星股份
（深：０００９２６）和中交地產（深：０００７３６）的定向增發股票融資項目申請已獲中證
監批文，是股權融資新規出台後，首批上市房企的股權再融資項目落地。上述股票今早價格走勢
個別。
　
　　　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大名城（滬：６０００９４）　　　３﹒１１元　　升０﹒３２％
　　保利發展（滬：６０００４８）　１３﹒２９元　　跌１﹒０４％
　　福星股份（深：０００９２６）　　４﹒１７元　　升１﹒２１％
　　中交地產（深：０００７３６）　１５﹒０７元　　跌１﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
　　根據此前的募集說明書，保利發展此次非公開發行擬募資不超１２５億元（人民幣．下同）
，投向全國１４個房地產項目，以及用１５億元補充流動資金；大名城擬募資不超３０億元，投
向上海的５個房地產項目，以及用９億元補充流動資金；中交地產擬募資不超３５億元，投向５
個房地產項目，及用１０﹒５億元補充流動資金；福星股份擬募資不超１３﹒４億元，投向兩個
地產項目，以及用４億元補充流動資金。
　　股權融資被視為房企繼貸款融資、債券融資後的「第三支箭」。去年１１月，中證監決定在
股權融資方面調整優化５條措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和
涉房上市公司再融資等。（ｅｙ）

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